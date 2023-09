Infantino rompió el silencio sobre el ‘Caso Rubiales’: “Esto no debería haber ocurrido nunca”

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), se pronunció por primera vez al caso del beso forzado del patrón de la Federación Española, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, estimando este jueves en Instagram que “esto no debería haber ocurrido nunca”.

“Lamentablemente, la merecida celebración de estas magníficas campeonas se vio empañada por lo que sucedió tras el pitido final. Y lo que siguió ocurriendo en los días posteriores”, escribió Infantino sobre el escándalo del beso de Rubiales a la futbolista durante la ceremonia de entrega del trofeo en Sídney, justo después de la final del Mundial femenino ganada por España ante Inglaterra (1-0) el pasado 20 de agosto.

Y añadió: “Esto no debería haber ocurrido nunca. Pero sucedió y los órganos disciplinarios de la FIFA asumieron inmediatamente su responsabilidad, tomando las medidas necesarias. Los procedimientos disciplinarios seguirán su curso legítimo”.

La FIFA abrió el 24 de agosto un expediente disciplinario contra Luis Rubiales y luego le suspendió provisionalmente de toda actividad en el fútbol, nacional e internacional, durante noventa días, mientras se investiga lo ocurrido.

“Por nuestra parte, debemos seguir centrándonos en cómo seguir apoyando a las mujeres y al fútbol femenino en el futuro. Dentro y fuera del terreno de juego. Defendiendo los verdaderos valores y respetando a las jugadoras como personas, así como sus fantásticas actuaciones”, añadió Infantino en su mensaje, que acompañó con fotografías en las que aparece junto a las futbolistas españolas en el podio del Mundial.

Pronunciamiento de Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí quien se alzó con el prestigioso galardón de la UEFA a la Mejor Jugadora este jueves, en la gala donde se sortearon los grupos de la próxima edición de Champions League.

Sin embargo, su discurso de agradecimiento no estuvo centrado únicamente en los éxitos personales, sino que abordó el tema que ha sido tendencia en las últimas semanas.

“No están siendo unos momentos muy buenos en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se habla mucho de ello. Me gustaría recordar lo que ha pasado. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, ni faltas de respeto”, enfatizó la jugadora del Barcelona.

Y con un gesto de solidaridad hacia todas las mujeres que enfrentan situaciones similares, expresó: “Por mi compañera Jenni, me gustaría dedicar esto a todas las mujeres que sufren lo mismo. Estamos con vosotras. Tenemos que seguir trabajando para que esta sociedad mejore”.

