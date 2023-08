Israel Reyes se lamenta por no entrar en la convocatoria de Jaime Lozano

Jaime Lozano presentó su primera convocatoria como director técnico oficial de la selección mexicana este martes para enfrentarse a las selecciones de Australia y Uzbekistán en la doble fecha amistosa que tendrá el conjunto azteca previo al arranque de las eliminatorias para el Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta lista tuvo la sorpresiva ausencia del jugador de las Águilas del Club América, Israel Reyes, quien admitió que se siente bastante triste por no haber formado parte del equipo que será dirigido por Jaime Lozano; las figuras convocadas para la zaga central de estos compromisos serán los jugadores Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco y a Johan Vázquez.

“La verdad que como motivación… te digo que me duele porque trabajo para eso todos los días y obviamente no es algo que yo espero ver, espero estar todos los días de mi carrera en Selección, trabajo de la mejor manera. Obviamente quiero dar resultados en la cancha que eso me va a poner en Selección”, expresó a diversos medios de comunicación.

“Tuve días, personalmente las últimas semanas, que me costó bastante estar al 100% con el grupo, obviamente quise estar por falta de compañeros, quise estar de la mejor manera con el grupo, quise poner lo que estaba de mi parte. Obviamente influyeron estos partidos para la decisión”, agregó el zaguero del Club América.

Reyes destacó que seguirá trabajando para poder ser convocado nuevamente dentro de la selección mexicana y demostrar que se encuentra entre los mejores defensores centrales de la Liga MX.

“Trabajo para eso. Hay dos formas y si me rindo ante este tipo de situaciones no hay más para decir, pero me motiva bastante. Desde años anteriores trabajé para esto y está a nada ya el Mundial, a un par de años y quiero estar”, concluyó.

Israel Reyes fue parte de los futbolistas que formaron parte de la convocatoria de Diego Cocca para la Copa Oro 2023 y que terminaron ganando bajo la dirección de ‘Jimmy’; en esa competencia sumó minutos en cinco de los seis partidos que necesitaron para convertirse en los nuevo campeones.

Con respecto al torneo Apertura 2023 de la Liga MX, el defensor central ha disputado tres partidos con las Águilas de André Jardine para acumular un total de 270 minutos y se perfila como uno de los titulares para el partido contra la Máquina de Cruz Azul correspondiente a la jornada 7 del campeonato azteca.

