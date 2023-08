Toni Kroos fue contundente contra el fútbol árabe: “La falta de derechos humanos me impediría jugar ahí”

Arabia Saudita no deja de estar en boca de todo el mundo del fútbol, y no solo por sus millonarios fichajes, los cuales han sido los grandes protagonistas en este mercado de verano. Pues la liga árabe también tiene sus detractores.

Uno de ellos es el jugador del Real Madrid Toni Kroos, quien hace algunas semanas había comentado de manera negativa el fichaje del joven Gabri Veiga al Al-Ahli. El alemán en el post de esa noticia en redes sociales había escrito “vergonzoso”. Pues se ve que claramente no está en favor de estos fichajes a Medio Oriente.

Incluso hace algunos días el campeón del mundo con Alemania en 2014 ofreció una entrevista para la revista Sports Illustrated, en la cual explicó a detalle lo que opina sobre este nuevo y millonario integrante en el mundo del fútbol.

“Es complicado cuando jugadores que están en la mitad de sus carreras y que tienen calidad para jugar en los grandes clubes de Europa decidan optar por esos traspasos“, arrancó comentando el jugador de 33 años.

“Dicen que es un fútbol ambicioso, pero lo que realmente les importa es el dinero. A partir de ahí es difícil para el fútbol que todos conocemos y amamos”, aseveró Kroos. Siendo contundente en su opinión sobre la manera actual de ver el fútbol y en especial por la liga árabe.

Por otro lado el mediocampista del Real Madrid explicó por qué en su caso particular no podría jugar en ese país. “La falta de derechos humanos me impediría jugar ahí“, completó el veterano jugador alemán.

Este tipo de boicot ya es natural en Kroos, pues para el Mundial de Qatar 2022 el alemán fue uno de los pocos futbolistas que alzó la voz contra la situación del país árabe y la falta de derechos humanos en el mismo. Al punto de que decidió no asistir a la máxima cita del fútbol mundial.

La Arabiamanía

Desde principios de 2023 con la llegada de Cristiano Ronaldo a Al-Nassr, son muchos los jugadores que han dejado de jugar en la élite de Europa por ir a la liga saudí. Todo por los millonarios sueldos que ofrece el país árabe.

Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, Mahrez, Kanté, Brozovic, Bono, Koulibaly, Ruben Neves. Son algunos de los nombres que dejaron el viejo continente para aceptar jugar en Arabia Saudita, con salarios que hasta triplicaban los que percibian en sus clubes.

