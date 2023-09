El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 1 Septiembre de 2023

Horóscopo de hoy 1 de Septiembre de 2023

03/21 – 04/19

Sabes que tu trabajo va a subir, eso es seguro, pero para que no te estreses tanto, te conviene hacer tus labores con calma y sosiego. Si sientes que las cosas se traban, dale un break, relájate un ratico. Lo primero es cuidar de ti, de tu bienestar integral.

04/20 – 05/20

Tu actitud generosa tendrá un impacto positivo en tu círculo social. No obstante, ten en cuenta que los demás también pueden hacer sus propias contribuciones valiosas. Trabaja en equipo para crear una experiencia en la amigable que sea significativa y memorable para todos.

05/21 – 06/20

Tienes tus metas profesionales que te van a tener ocupado y tus familiares también van a necesitar de tu atención. Así que hoy va a ser una jornada intensa. Te sugiero que te dejes guiar por tu sabio interno, porque así todo se va a acomodar a tu favor.

6/21 – 7/20

Puede darse que alguien cercano a ti cuestione tus creencias o que surjan charlas sobre temas políticos o religiosos. Pero mantén la calma y no te fanatices, ni intentes convencer a nadie de tus ideas. Lo importante es que tú tengas confianza en tus convicciones, eso es lo que cuenta.

07/21 – 08/21

Los temas de dinero van a cobrar importancia y quizás sientas cierta presión por tu situación económica. Puede que consideres solicitar un préstamo. Pero, no te preocupes, porque una persona importante en tu vida te va a brindar su apoyo para resolver esos asuntos.

08/22 – 09/22

La influencia de Mercurio retrógrado puede tenerte dando vueltas con la mente con mil asuntos. Pero cuidado, no te vayas a retraer aún más de lo normal. Para que tus relaciones no se vean afectadas, te recomiendo que no cortes las vías de comunicación.

09/23 – 10/22

Es posible que tu mente dé vueltas en torno a cosas del pasado que no has completado y eso te impida conciliar el sueño. Pero no te preocupes, tengo un consejito que te puede ayudar. Antes de dormir, prueba poner unas gotas de lavanda en tu almohada para relajarte.

10/23 – 11/22

Vas a sentirte bien contigo mismo y vas a disfrutar de tus pasatiempos como nunca. Las personas que te rodean van a querer unirse a tus planes y te van a ofrecer mucho a cambio. No dudes en aceptar ese amor y atención que te brindan, porque será un regalo directo al corazón.

11/23 – 12/20

Tus responsabilidades profesionales son importantes, pero no lo son todo. Tus familiares desearán tenerte cerca y disfrutar de tu calidez. Baja un poco la exigencia y permite que el trabajo no te absorba por completo. Es momento de compartir con aquellos que tanto te necesitan.

12/21 – 01/19

Verás que te rodearás de personas comprensivas y sabias. Ellos escucharán atentamente tus opiniones y valorarán tus palabras como enseñanzas. Y mira, las estrellas te auguran buenas noticias, ya que hay grandes posibilidades de que hagas un viaje, por trabajo o por placer.

01/20 – 02/18

La vida a veces nos trae gastos imprevistos y fluctuaciones económicas que escapan a nuestro control. Lo importante es estar preparado para afrontarlos con ingenio. Para sentirte más seguro, busca el apoyo de tu pareja o de algún amigo de confianza.

02/19 – 03/20

La configuración astral sugiere que tu intuición se elevará y que encontrarás personas ingeniosas en tu camino. Juntos formarán un gran equipo exquisito y tendrán diálogos interesantes que te harán ver las cosas de manera diferente. Obtendrás valiosas enseñanzas.