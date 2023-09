“Me temblaban las piernas”: Jude Bellingham mostró toda su emoción al escuchar al Santiago Bernabéu gritar su nombre

Amor a primera vista. Así se puede definir la relación del público del estadio Santiago Bernabéu con el mediocampista inglés Jude Bellingham, tras su debut en la Casa Blanca, destacó que el momento tras su gol fue “lo más ruidoso” que ha escuchado “en un campo de fútbol”.

En declaraciones a Real Madrid TV, Bellingham indicó: “El momento de mi gol es lo más ruidoso que he escuchado en un campo de fútbol. No me lo puedo creer. Cuando cantaban ‘Hey Jude’ al final quería parar y escucharles. Me temblaban las piernas”.

“Sé que me ficharon para momentos así, sé que puedo hacerlo y tengo que seguir así”, amplió.

El Real Madrid se llevó el triunfo gracias a un tanto del inglés Jude Bellingham en el minuto 95 de partido culminando la remontada de los locales contra el Getafe (2-1) que inició Joselu Mayo en el 47 para empatar el tanto de Borja Mayoral en el 11.

El de esta sábado fue el estreno liguero del Santiago Bernabéu y cuando el derbi ante el Getafe se teñía del gris del cielo que impedía ver el nuevo techado del escenario, Bellingham salió al rescate en el minuto 95 para marcar por cuarto partido consecutivo en un partido al que Kroos le cambió la cara.

Ancelotti destacó la capacidad goleadora de Bellingham

Tras la victoria de su equipo ante Getafe dos tantos por uno, Carlo Ancelotti habló en conferencia de prensa y elogió a Jude Bellingham, quien anotó el gol para el triunfo agónico.

Era un partido difícil, ya lo sabíamos. Hemos jugado contra un equipo que defiende muy bien. Hemos tenido muchas ocasiones, poco a poco hemos mejorado. La segunda parte ha sido distinta. Hemos marcado pronto y después el partido estaba controlado. Hemos ganado con un gol de Bellingham, que está acostumbrado a marcar”, declaró el técnico italiano.

Y sobre Bellingham declaró: : “A nivel de calidad no sorprende lo de Bellingham, sorprende que ha marcado muchos goles. Lo de Kroos y Modric es un problema de minutos, pero no de calidad. Cuando han entrado siempre han aportado algo. No he querido cambiar mucho porque teníamos un partido a la semana”.

Y profundizó sobre Bellingham: “Puede llegar a 15 goles sin problema. Destaca porque se mueve muy bien sin balón. Esta es su principal calidad. Rompe líneas, tiene un gran movimiento, constante, por eso mete tantos goles. Él estaba muy tranquilo, muy focalizado. Tenía muchas ganas de jugar aquí, pero le he visto muy tranquilo, muy concentrado en el partido”.

Y cerró: “Es un jugador que aprende muy rápido. No es necesario decirle las cosas muchas veces. Le hemos mostrado videos de los que nos gustaba de él cuando jugaba en el Dortmund. Lo que ha cambiado es que se mueve mucho. Hace más, movimientos sin balón al área rival. Es un jugador que siempre regatea para ir hacia la portería rival, no para ir hacia atrás”.

