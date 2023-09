Mujer migrante es arrestada en Manhattan tras abofetear a oficial de NYPD que intentaba confiscar su motocicleta no registrada

Una mujer migrante de 20 años fue arrestada el jueves por la noche en Manhattan después de abofetear a un policía que intentaba confiscar su motocicleta no registrada, según informó NYPD.

La mujer, quien fue identificada como Baibaia Rodríguez, de 20 años, se resistió al arresto y obstruyó la administración gubernamental, además de acosar al agente.

El incidente ocurrió frente al Stratford Arms Hotel, un refugio para solicitantes de asilo en el Upper West Side, donde Rodríguez estaba alojada. De acuerdo con NYPD, Rodríguez también había sido arrestada en julio por agredir a su novio en El Bronx.

La policía estaba realizando una redada de scooters en la zona, tras recibir quejas de la comunidad por el ruido y el desorden causados por los residentes del refugio.

Un video captado por una cámara muestra cómo varias personas se enfrentan a los policías mientras estos intentan llevarse las motocicletas y las bicicletas.

Se escucha a un oficial gritar: “¡Vuelvan! Vuelvan” y “Hermano, te van a arrestar” a un joven que se resiste a soltar su bicicleta.

Rodríguez fue trasladada a una comisaría y acusada de varios delitos. Se desconoce si tiene un abogado que la represente.

Vecinos preocupados por la situación en Stratford Arms

Vecinos de Stratford Arms, encabezados por Joe Germanotta, y padre de la cantante pop Lady Gaga, expresaron su preocupación ante la situación migratoria, alegando que han inundado el área con basura, drogas y han armado disturbios.

“Lo peor es de noche. El ruido. Comienza alrededor de las 10:00 a.m. y durará hasta las 4:00 a.m. Tocando música y corriendo en motocross y motos por las calles”, precisó Germanotta, de 66 años, en declaraciones a New York Post el mes pasado.

La policía confiscó cuatro ciclomotores, una motocicleta y un scooter, además de nueve bicicletas que estaban ilegalmente encadenadas a un poste.

