Video: Anciana de 88 años es empujada por la ventana después de que su nieto acuchillara a su madre en El Bronx

En un video se puede observar a un sujeto presuntamente empujado a su abuela por una ventana de un primer piso cayendo con la cara hacia el cemento dejándola sangrando, luego de apuñalar a su madre numerosas veces en El Bronx, informaron las autoridades.

En las imágenes se ve la reacción de la mujer de 88 años colgando de una ventana en 1812 Clay Avenue cerca de las 7:00 de la mañana del viernes, mientras su hija, de 61 años, está de pie en la acera.

La madre, que tenía una camiseta blanca con gran parte de ella en rojo por la sangre que emanar de sus heridas, parecía estar diciéndole algo a la anciana con medio cuerpo fuera de la ventana.

Segundos después, se puede ver como dos manos empujan a la mujer de edad avanzada desde la ventana. Su cuerpo se sale lentamente por la abertura antes de caer en la acera de cemento.

La abuela del presunto atacante se da la vuelta y parece estar sangrando por la nariz y la boca, según el video obtenido por The New York Post.

Un testigo, identificado como el superintendente del edificio Ernest Thompson, dijo que salió cuál era el ruido que había afuera y vio a sus inquilinos en esta terrible situación.

“Salí corriendo y vi su cuello y costado mutilados”, señaló “Entonces le dije: ‘Espérame. Voy a ponerte compresión para aplicarte las heridas.

“Antes de que tuviera la oportunidad de alejarme unos metros, su hijo estaba empujando a su abuela directamente por la ventana”, dijo.

Thompson dijo que tomó a la abuela e intentó consolarla por lo que acababa de ocurrir.

“Cuando se cayó, simplemente la agarré y le dije: ‘No te muevas’. Quédate aquí. Estoy recibiendo ayuda’”, dijo, mientras se agachaba en el suelo y extendía los brazos hacia la abuela.

“En ese momento, la policía cruzaba la calle y los paramédicos se detenían en la esquina. Así que no había nada más que pudiera hacer profesionalmente por ellos excepto orar por ellos”.

Asimismo, manifestó no saber mucho sobre el sujeto que agredió a las dos mujeres, excepto que ha estado viviendo en el apartamento por al menos dos años.

“Ver a mi inquilina, que es una de mis mejores inquilinas, sumida en tal desesperación, no sé cómo reaccionar”, dijo.

“Aún no lo he digerido. Aún no he podido procesarlo. Esto todavía no tiene ni 48 horas. Estoy tratando de orar por ellas y espero que ambas estén bien”.

La anciana y la madre del sospechoso fueron trasladadas a Saint Barnabas en condición estable.

Hasta el momento no fueron identificadas por el Departamento de Policía de Nueva York.

El atacante, identificado como Randy Sierra, de 38, fue hallado adentro del apartamento con una puñalada que se autoinfligió en el pecho.

Fue llevado al mismo hospital en estado crítico y fue acusado de agresión, apuntó NYPD.

La abuela declaró a la policía que abrió la ventana para pedir ayuda porque su nieto la estaba asustando, momentos antes de que él la empujara por la ventana.

“Estaba a siete pasos de distancia”, dijo el superintendente del edificio. “Podría haberla atrapado si me hubiera dado la vuelta lo suficientemente rápido”.

