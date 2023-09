Xavi responde a los cuestionamientos sobre el juego del Barcelona: “Los resultados están ahí”

El FC Barcelona consiguió una complicada pero importante victoria este domingo por 2-1 contra el Osasuna, sin embargo, el entrenador Xavi Hernandez fue autocrítico dejando saber que aún tienen cosas por mejorar, pero recalcó que se logró el objetivo final que era la victoria de visitante.

“Nos debemos exigir más en el juego. Lo dominamos muchas veces, pero tenemos que generar”, expresó el técnico catalán sobre el encuentro de este domingo que se definió por un polémico penalti generado y cobrado por el delantero Robert Lewandowski.

¡Lewy adelanta al Barcelona! ⚽️



De penal llegó el 2-1. 🎯 pic.twitter.com/fXUBFevkkc — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 3, 2023

“No siempre se puede jugar de manera excelente al fútbol. Hay que jugar sin balón, sufrir… el equipo se ha fajado, ha hecho un trabajo espectacular. Se han dominado muchas facetas en muchos momentos del juego, pero hay que generar más”, agregó sobre el juego contra el Osasuna.

En ese sentido, valoró como positiva la actuación del cuarteto arbitral, dejando saber que, a su juicio, todos habían hecho un buen trabajo. “El árbitro ha estado de 10. Sobre todo, el cuarto. Dialogaba, no se ha puesto nervioso en ningún momento. Ha comunicado qué pasaba, nos ha calmado. Si el árbitro te viene nervioso y con tensión no ayuda, no genera nada”, dijo.

Por otra parte, reiteró que el equipo va mejorando con el pasar de los juegos y recordó el encuentro de la fecha anterior en el estadio La Cerámica donde remontaron el marcador. “La segunda parte ante el Villarreal fue brillante. Sabemos el camino, la idea y los jugadores lo tienen claro”, precisó.

Entretanto, Xavi se refirió al debut de los portugueses Joao Félix y Joao Cancelo, quienes llegaron esta semana provenientes del Atlético de Madrid y Manchester City, respectivamente.

“Han sido muy solidarios. Han trabajado para el equipo y esta es la base que para nosotros es innegociable”, sentenció sobre los nuevos refuerzos.

