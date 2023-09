Hombre baleado en una pierna muere mientras asistía al funeral de sus vecinos en El Bronx

Un sujeto de 44 años que se presentó en una barbacoa en honor a sus vecinos fallecidos fue disparado fatalmente en la pierna izquierda en una esquina de El Bronx el sábado en la noche, informaron las autoridades, los residentes de lugar piensan que la herida pudo ser autoinfligida.

Un reporte al 911 llevó a los oficiales a hallar la víctima con un disparo en la pierna izquierda en la esquina de W. 175 Street y Macombs en Morris Heights, poco antes de las 11:00 de la noche, explicó la policía.

Los paramédicos trasladaron al hombre al Hospital Saint Barnabás donde fue declarado muerto, los funcionarios no han revelado el nombre de la víctima.

El sujeto acudió a una barbacoa anual para celebrar un mural conmemorativo en el que se puede observar los nombres de las personas que perdieron la vida recientemente en la zona, expresaron amigos.

“Ahora lo van a poner en la pared”, manifestó una mujer que pasó por el lugar, sacudiendo la cabeza al pasar.

Las autoridades arrestaron a una persona de interés en el sitio de los hechos, pero hasta ahora nadie ha sido acusada por el crimen, informó Daily News.

Un amigo, identificado como Estiven Núñez, de 28 años, estaba a media cuadra de distancia, pero no presenció algún acto de violencia ni nada que pudieran dispararle a la víctima. Núñez y otras personas indicaron que creían que el hombre llevaba un arma para su propia protección.

“Fue un accidente. Fue una tragedia lo que sucedió. Eso es todo”, dijo Núñez. “Nadie se estaba disparando entre sí… 90% de posibilidades de que el arma se disparara por error y golpeara una arteria o algo así y, desafortunadamente, falleciera. Eso es una tragedia”.

Los testigos describieron la reunión como tranquila y expresaron que no escucharon disparos ni vieron alguna pelea.

Otro amigo, un individuo de 58 años que le dio su apodo, Shadow, señaló que la gente de la cuadra se trata como una familia.

“No había nadie que tuviera animosidad hacia nadie porque todos los que conocíamos eran parte de una familia”, manifestó, y añadió que cuando la víctima fue alcanzada, nadie se dispersó de la escena para escapar de los disparos.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) describió la escena como un homicidio, pero no dieron detalles sobre la teoría de una bala autoinfligida de los vecinos, no obstante sí declararon que la muerte sigue bajo investigación.

La víctima conocía a varias de las personas cuyos nombres están en el mural conmemorativo, dijo un viejo amigo. “Ese mural representa a la gente que creció aquí. Como dije, mi hermano está ahí. Mi sobrino está ahí”.

En el mural hay un ángel de piedra sobre un pedestal flanqueado por dos lápidas grande en un cementerio, también tiene una inscripción sobre el ángel que dice “Bienvenido a Da Road”.

“Él conoce a muchas de las personas que están en ese mural. Estaba aquí celebrando con nosotros”, manifestó el amigo. “Él no era violento. Él trabajó. No había enemigos que supiéramos. Simplemente, no era ese tipo de persona. Creo que fue un accidente desafortunado”.

