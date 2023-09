Muere a los 85 años Yolanda Ciani, actriz de la época del Cine de Oro

La actriz Yolanda Ciani, quien inició su carrera en los años 50 durante la época del Cine de Oro de México, falleció a los 85 años, informó ayer la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), aunque no especificaron su causa de muerte. View this post on Instagram A post shared by ANDI México (@andi_mexico)

La originaria de Chihuahua, nacida el 25 de enero de 1938, debutó en la cinta ‘Lágrimas de Amor’ (1959), protagonizada por Ana Luisa Peluffo y Carlos López Moctezuma. Participó en los filmes ‘El Santo Contra el Rey del Crimen’ y ‘El Santo en el Hotel de la Muerte’, en los que compartió créditos con el famoso luchador.

Pero entre los papeles que la hicieron destacar se encuentra el de Dorita en ‘Las Chivas Rayadas’ (1964), donde compartió pantalla con Armando Acosta, Jorge Casanova, Armando Gutiérrez y Eric del Castillo; ‘María en San Simón de los Magueyes’ (1973) y ‘María Medina en Carne de Horca’ (1973). También actuó en los filmes ‘Yo, El Mujeriego’, ‘La Sombra Blanca y El Mar’.

En televisión es recordada por sus participaciones en telenovelas como ‘Corazón Indomable’, ‘Alborada’, ‘Infamia’, ‘El Premio Mayor’, ‘Así son Ellas’ y ‘Dos Hogares’. Además de los unitarios ‘Mujer, Casos de la Vida Real’ y ‘La Rosa de Guadalupe’.

A lo largo de su carrera, acumuló más de 90 créditos en televisión y cine, de acuerdo con el sitio especializado IMDb.

La también productora, quien fue amiga de Silvia Pinal por más de tres décadas, también fue reconocida por ser Secretaria General de la Asociación Nacional de Actores hasta que en 2016 la destituyeron por malversación de fondos, aunque nunca se le comprobó.