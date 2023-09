Le encuentran a australiana instrumento quirúrgico del tamaño de un plato en el estómago que le dejaron por error en su última cesárea

Gran sorpresa la que se llevaron un conjunto de médicos que atendieron recientemente, de emergencia, a una mujer de Auckland, en Australia, quien llegó de urgencias a un hospital luego de presentar un dolor muy intenso en el abdomen.

Luego de hacerle varios estudios, los doctores descubrieron que en su estómago había una herramienta quirúrgica, del tamaño de un plato, el cual, por error, otros médicos “olvidaron” hace 18 meses, cuando la paciente fue sometida a una cesárea.

De acuerdo al Comisionado de Salud y Discapacidad de Nueva Zelanda, el objeto en el organismo de la mujer era un retractor Alexis (AWR), el cual puede llegar a medir unos 17 cm de diámetro y le quedó adentró tras el nacimiento de su último bebé, cirugía que le practicaron en el Auckland City Hospital en 2020.

El AWR es un dispositivo cilíndrico retráctil con una película translúcida que se utiliza para retraer los bordes de una herida durante una intervención quirúrgica.

Durante meses, la mujer sufrió intensos dolores que se volvieron crónicos, por lo que acudió a varias revisiones médicas para saber qué le pasaba, en donde se le realizaron varias radiografías que nunca mostraron rastro alguno del objeto. El dolor llegó a ser tan intenso que acudió al servicio de urgencias del hospital, donde le descubrieron el dispositivo en un TAC abdominal y se lo retiraron inmediatamente en 2021.

Según a Junta Sanitaria del Distrito de Auckland, una joven enfermera de unos 20 años y que estuvo ayudando durante la cesárea que se le practicó a la paciente, habría sido quien cometió el error de no retirar el artefacto.

También explicaron que la australiana tuvo que ser sometida a una cesárea programada debido a algunos problemas que presentó con la placenta previa, un problema que ocurre durante el embarazo y que se da cuando la placenta cubre total o parcialmente la abertura del útero.

Según el informe de la comisión, durante la cesárea, el recuento de todos los instrumentos quirúrgicos utilizados en la intervención no incluyó la AWR. Esto se debió posiblemente “al hecho de que el retractor Alexis no entra completamente en la herida, ya que la mitad del retractor debe permanecer fuera de la paciente y así no correría el riesgo de quedar retenido”, declaró una enfermera a la comisión.

Luego de darse a conocer este caso, el hospital en donde se llevó a cabo la operación, pidió disculpas públicas a la mujer.

