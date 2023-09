Menor de 15 años provoca la muerte de bebé, dos niños y su abuela en Florida tras rebasar señal de “pare”

Un bebé, dos niños y la abuela de los tres murieron en un accidente de tránsito en Florida luego de que un menor de 15 años rebasara una señal de “pare”.

El padre de las víctimas continúa recibiendo tratamiento en el hospital.

En el vehículo que conducía el adolescente viajaban otros tres jóvenes de la misma edad.

Los cuatro tuvieron que ser trasladados al hospital por las heridas productos del choque.

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) investiga los hechos.

El suceso se reportó el domingo a eso de las 7 p.m.

La información divulgada por las autoridades apunta a que el muchacho no detuvo la Chevy sedan que conducía en la intersección de la avenida Laurel y la calle San Miguel como correspondía e impactó la SUV en la que viajaba la familia.

Sabrina Hernández, madre de los tres niños fallecidos (todos menores de 11 años), esperaba en su casa porque llegaran cuando se registró la tragedia.

“Ellos se suponía que me enterraran a mí, no lo opuesto. Ellos se suponía que me enterraran a mí y ahora yo tengo que enterrarlos a todos al mismo tiempo”, lamentó Hernández, cuya madre fue la otra fallecida.

“Mi hijo me llamó y me dijo, ‘mami, estamos a 15 minutos de la casa‘. Yo le dije, ‘ok, te veo pronto; te amo’. El dijo, ‘te amo también’. Estoy en el sofá esperando, y luego de unos 30 minutos, sigo escuchando sirenas, y yo estaba pensando, ‘ellos se supone que estén aquí’”, relató la mujer a Wesh 2.

Hernández espera que el conductor responda por los hechos como corresponde a pesar de su edad.

“Yo estoy 100% segura que esta persona no se levantó y dijo, ‘voy a matar a toda una familia’. Pero, ¿sabes qué?, cuando nosotros cometemos errores, tenemos que responder por ellos, perdonados o no. Yo no voy a parar hasta que yo logre justicia para mi familia“, sentenció.

Otra vecina, identificada como Samantha Rodríguez, emplazó a las autoridades para que se atienda el problema de la falta de seguridad vial en la zona.

“Nosotros literalmente siempre escuchamos un accidente vehicular…siempre hay autos corriendo por aquí. Nadie siquiera cruza la calle. Los niños no pueden salir y jugar por esa razón”, planteó la residente.

La familia creó una página en GoFundMe para costear los gastos funerarios.