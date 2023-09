‘Surfear en los trenes mata’: el mensaje que envía nueva campaña para concientizar a adolescentes

A pesar de las advertencias que las autoridades han venido lanzando para evitar que jóvenes neoyorquinos arriesguen sus vidas usando los techos de los trenes como pistas para surfear, esa peligrosa práctica no cesa, angustiando cada vez más a padres de familia. Entre enero y junio del 2023, la MTA ha documentado más de 450 casos de personas surfeando en los trenes.

Muchos adolescentes presumen en redes sociales de sus irresponsables actos como hazañas, que han dejado ya a varias personas heridas y a cinco sin vida, tan solo este año, como ocurrió el pasado mes de junio con Jevon Fraser, de 14 años, quien perdió la vida en el tren 7, en Queens, y Brian Crespo, en el tren L, en Brooklyn. Los decesos entre el 2018 y el 2022 fueron cinco.

Y çon el regreso a clases a la vuelta de la esquina, líderes neoyorquinos lanzaron este martes la campaña “Surfear en el metro mata, viaja adentro, manténte vivo”, con la que hacen un llamado de advertencia a los jóvenes para que entiendan la gravedad de usar los techos de los trenes para manejar sus patinetas, y pidieron no sacrificar sus vidas solo por querer mostrar una osadía que puede terminar en tragedia.

Ese es el mensaje que están enviando el alcalde, Eric Adams, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, junto a la MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte), el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE), el NYPD y el Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario (DYCD), quienes están uniendo fuerzas para llegar a más adolescentes, a fin de disuadir el comportamiento peligroso entre los jóvenes. Y serán los propios jóvenes quienes lideren esta campaña enviando su mensaje en redes.

“Cada muerte por surfear en el metro priva trágicamente a los jóvenes neoyorquinos de un futuro prometedor. No podemos soportar otra tragedia en nuestros trenes”, aseguró el Alcalde Adams en conferencia de prensa en la estación de la calle 33 del tren 7, una de las líneas que más usan jóvenes para esa práctica peligrosa. “Es por eso que nos asociamos con la MTA en una campaña innovadora para crear conciencia y hemos reclutado a verdaderos expertos en redes sociales para ayudar a liderarla: jóvenes neoyorquinos. Nuestros jóvenes saben mejor cómo llegar a sus compañeros y quieren ayudar a mantener a sus amigos seguros. Nos aseguraremos de que todos los jóvenes neoyorquinos entiendan”.

El canciller del Departamento de Educación, David C. Banks, pidió a los jóvenes que no miden consecuencias al subir a los techos de los trenes, que no tengan riesgos innecesarios que acaban con vidas.

Cinco jóvenes han muerto este 2023 surfeando en el metro Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Un video viral no vale tu vida”, dijo el jefe de las escuelas públicas de la Gran Manzana, al tiempo que recalcó con mucha importancia que la campaña está siendo impulsada por estudiantes, para estudiantes, dirigida por alumnos de la Escuela Secundaria de Arte y Diseño. “Estoy muy orgulloso de todo el trabajo y la promoción que han realizado nuestros jóvenes. El surf en el metro mata, y demasiados de nuestros jóvenes estudiantes brillantes han muerto debido a esta tendencia. Hoy, y todos los días, insto a todos los niños a viajar adentro y mantenerse con vida”.

El comisionado de la policía de Nueva York, Edward A. Caban, aprovechó para recalcar que realizar actos encima de los techos de los trenes que recorren los cinco condados es una actividad ilegal que además de poner en riesgo la vida tiene consecuencias legales.

“Nuestro mensaje a los jóvenes de la ciudad de Nueva York es claro: viajen siempre dentro del tren”, dijo el Comisionado Cabán. “Surfear en el metro es peligroso, ilegal y puede ser letal. La policía de Nueva York seguirá haciendo todo lo posible para detener este comportamiento imprudente, pero comienza con una toma de decisiones acertada. Así que se inteligente, manténte seguro y viaja siempre dentro del tren”.

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, fue más fuerte en sus palabras y de paso pidió a los padres de familia que aborden esta conversación con los adolescentes en sus hogares y a los maestros para que recalquen las advertencias en las escuelas.

“Viajar fuera de un vagón de tren es una estupidez en el metro y nunca termina bien”, dijo Lieber, insistiendo en que no deben seguir perdiéndose vidas sin sentido. “Rogamos a los padres que hablen con sus hijos y a los profesores que hablen con sus alumnos sobre lo que puede parecer un juego pero que puede terminar en tragedia”.

La gobernadora Hochul se sumó a la campaña y advirtió que la seguridad de los neoyorquinos debe ser siempre la principal prioridad y pidió seguir trabajando en equipo para crear conciencia entre los adolescentes sobre la gravedad que pueden tener actos irresponsables.

“A través de esta asociación innovadora, los jóvenes neoyorquinos escucharán directamente de sus maestros y compañeros sobre el peligro extremo de surfear en el metro, salvando vidas y previniendo más tragedias. Nueva York seguirá haciendo todo lo posible para mantener seguros a nuestros jóvenes en el metro”, dijo la mandataria.

El Alcalde Adams lanzó la campaña “Surfear en el metro mata, viaja adentro, manténte vivo”. Flickr Alcaldía.

De acuerdo a datos del NYPD, en lo que va corrido del 2023, la policía ha tomado acciones contra 87 jóvenes surfistas del metro, casi triplicando las labores del año anterior, al tiempo que se han realizado 69 visitas domiciliarias a adolescentes conocidos que han usado los techos de trenes y conversaciones de seguimiento con los padres y adultos responsables de los jóvenes a los que las autoridades aplicaron medidas coercitivas por la peligrosa actividad.

La tragedia de surfear en el metro en cifras