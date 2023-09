Alejandra Guzmán revela que Sylvia Pasquel prohíbe su música, pero ella también responde y dice: “Yo tampoco veo sus telenovelas”

Aunque usted no lo crea, Sylvia Pasquel no dejaba que se reprodujeran canciones de Alejandra Guzmán en reuniones familiares. Esta información es de dominio publico gracias a que la actriz compartió esta información y su hermana hoy ha querido confirmarla.

“Sé que no pone mis temas ni los de Luis Miguel en su casa, pero a mí me vale gorro. Yo tampoco veo sus telenovelas. Sylvia nunca fue muy cercana y tampoco fue muy buena hermana realmente. Tenemos mucha diferencia de edad, entonces eso nos ha afectado”, dijo Alejandra Guzmán.

Las declaraciones de la mamá de Frida Sofía se desarrollaron durante una entrevista que ésta le concedió a Pati Chapoy. Mezcal TV reportó que la intérprete de “Mala Hierba” señaló que no sólo es su música, sino también la de Luis Miguel, la que está prohibida en la casa de la actriz; sin embargo, aseguró que esto no le afecta, pues se sabe que su relación no es tan buena.

El hecho de que como hermanas no hayan sido tan cercanas, probablemente no le ha permitido crear una relación con su sobrina Michelle Salas, quien pronto se casará. Sobre la boda de la famosa modelo y creadora de contenido dijo que aún no había recibido una invitación para el enlace, pero desde luego le enviaba un mensaje de amor, deseándole todo lo mejor del mundo y asegura que le da mucho gusto que haya encontrado el amor.

Alejandra Guzmán es una de las cantante latinas con mayor éxito en la industria de la música. Pertenece a la famosa dinastía Pinal, pero en el mundo del entretenimiento siempre se destacó por su poderosa voz. Claro que con 55 años de edad, muchos reconocen su nombre, también, por los muchos escándalos que protagonizó en su juventud, por sus relaciones amorosas, etc.

En los últimos años el nombre de “La Guzmán”, como también se le conoce en la industria, se ha visto empañado por el escándalo debido a la nula relación que sostiene con su propia hija, Frida Sofía quien acusó a su abuelo materno de abuso sexual. La postura de la cantante generó división en la opinión pública y al día de hoy parece que no hay forma de madre e hija puedan retomar su relación.

