Justin Verlander y Max Scherzer, ex de los Mets, harán historia al enfrentarse por primera vez en MLB

Los icónicos Justin Verlander y Max Scherzer, serán protagonistas de un juego con dotes históricos cuandos se enfrenten esta noche representando a los Houston Astros y Texas Rangers respectivamente, algo que ninguno de los dos imaginaba al principio de temporada cuando iniciaron siendo compañeros en los New York Mets.

Precisamente el haber estado juntos en los Mets, será uno de los factores que hará de este enfrentamiento un hecho histórico para las Grandes Ligas, y es que será la primera vez que dos lanzadores ganadores del premio Cy Young, se enfrentarán en la misma temporada en la que comenzaron siendo compañeros, esto según indicó Elias Sports Bureau.

Justin Verlander es el pitcher activo con más victorias en las Grandes Ligas con 254. Crédito: Rich Schultz | Getty Images

Si bien esto era algo que nadie se esperaba al principio de la zafra, Justin Verlander sí se imaginó enfrentando Max Scherzer luego de que ambos fueron cambiados a equipos contendientes de la División Oeste de la Liga Americana, de hecho ha calificado este duelo como “emocionante para el béisbol”.

“Creo que ambos hemos estado el tiempo suficiente para entender la naturaleza del negocio. Creo que es emocionante. No muy a menudo en el béisbol se dan enfrentamientos entre dos hombres que han tenido la carrera que él y yo hemos tenido. Creo que es emocionante para el béisbol, es emocionante para nosotros, estoy seguro de que es emocionante para él. Eso espero”, expresó el derecho de 40 años.

Max Scherzer es tercero entre los lanzadores activos con más triunfos en MLB con 213. Crédito: Al Bello | Getty Images

Por su parte, Scherzer se mostró emocionado por enfrentar a quien fuera su compañero en dos etapas distintas de sus carreras, primero con los Detroit Tigers en la Liga Americana y más recientemente con los New York Mets en la Liga Nacional, sin embargo, recalcó que sus principales oponentes será los bateadores.

“Será divertido. Como toda mi carrera, he llegado a enfrentar a todos los mejores lanzadores del mundo, y he llegado a jugar con todos los mejores beisbolistas del mundo. He jugado con Verlander durante un tiempo, así que será divertido enfrentarme a él. Pero para mí, voy contra su alineación, no es necesariamente como si fuera contra él. No nos enfrentamos el uno contra el otro. Pero no, será divertido competir contra él”, puntualizó el derecho de 39 años

Verlander y Scherzer son dueños de dos carreras dignos de llegar al Salón de la Fama del Béisbol, puesto que entre ambos suman 467 victorias, 6,118.2 innings lanzados, seis premios Cy Young y cinco encuentros sin hit ni carrera.

El lanzador de los Astros que ya tiene asegurado seguir jugando en 2024, es el líder en victorias entre los jugadores activos de la MLB con 254 triunfos, segundo en entradas lanzadas de por vida con 3,292.1, además, suma tres Cy Young.

Por su parte, el abridor de los Texas Rangers, que también seguirá en Las Mayores para 2024, es tercero en victorias entre los pitcher activos con 213, es tercero en entradas cubiertas con 3,361 y es ganador de tres premios Cy Young.

