Novo Nordisk, la farmacéutica danesa que se convirtió en la compañía más valorada de Europa gracias al éxito de una inyección para bajar de peso

“Víctima de su propio éxito”

Getty Images Novo Nordisk fue fundada en 1923 en Dinamarca.

Las acciones de la compañía danesa subieron un día después del lanzamiento del medicamentoen Reino Unido, un tratamiento que también ha tenido una enorme demanda en otros países. Al cierre de las operaciones del lunes, la empresa tenía una. Wegovy es un tratamiento para la obesidad que se inyecta una vez a la semana y que proporciona a las personas una, por lo que los pacientes comen menos y pierden peso. Entre las personalidades conocidas que usan Wegovy está el multimillonario, pero también es popular entre artistas dey el público en general de EE.UU. luego de que el fármaco fuera aprobado por el regulador de ese país en 2021. Tanto Wegovy como, un tratamiento para la diabetes con efectos similares aunque no exento de controversia, han sido descritos como medicamentos “milagrosos”. Sin embargo, los expertos advierten queEn las pruebas, los consumidores a menudo recuperaron peso después de suspender el tratamiento.Dada la alta demanda de Wegovy, Novo Nordisk ha tenido que hacer envíos limitados a varios países mientras trabaja para aumentar la fabricación. Sophie Lund-Yates, analista principal de acciones de Hargreaves Lansdown, dijo en el programa Wake Up to Money de la BBC que Novo Nordisk quedó “muy sorprendida” ante la gran aceptación del tratamiento, lo que colocó a la empresa en una posición de. “Hay gente que dice que debemos dar un paso atrás y asegurarnos de que se utiliza de manera adecuada y responsable. Por supuesto, con mucha fanfarria por un medicamento corres el riesgo de sufrir muchas consecuencias en el futuro”, señaló Lansdown. En Reino Unido, las directrices del Servicio Nacional de Salud dicen que los pacientes solo pueden acceder a Wegovy, que contiene el medicamento, si tienen unSegún la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), casi uno de cada tres adultos es obeso en Reino Unido, que es el nivel más alto de Europa.En Estados Unidos, donde según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos el, fue aprobado su consumo en 2021 en combinación “con una dieta baja en calorías y una mayor actividad física”. “Wegovy actúa imitando una hormona llamada péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) que se dirige a áreas del cerebro que regulan el apetito y la ingesta de alimentos”, indicó el regulador estadounidense al anunciar su aprobación. El mes pasado, un nuevo ensayo demostró que Wegovy reduce el riesgo de sufrir un derrame cerebral o un ataque cardíaco. Si bien los resultados de esos estudios, los expertos coincidieron en que las pruebas son potencialmente significativas. A casi 100 años desde su fundación en Dinamarca,. En 1923 fue de las primeras compañías en producir insulina para el tratamiento de la diabetes, un padecimiento relacionado con la obesidad, la cual ha sido una de sus principales ramas de oferta de tratamientos.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.