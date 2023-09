Al aspirante presidencial Chris Christie le preocupa la salud mental de Trump

Chris Christie, aspirante presidencial republicano, expresó su profunda preocupación por la salud mental del ex presidente Trump debido a sus recientes ataques. Específicamente, Christie se refirió a los insultos en su contra hechos por Trump en una entrevista de radio en el programa “Hugh Hewitt Show” este miércoles.

De acuerdo con el portal de noticias The Hill, Trump llamó a Christie “un lunático enloquecido” y criticó su tiempo como gobernador de Nueva Jersey.

Chris Christie, aspirante presidencial republicano, expresó su preocupación por la salud mental del expresidente Donald Trump, quien recientemente lo atacó

“Cuando dice cosas así acerca de alguien que lo apoyó en 2016, lo preparó para los debates con Hillary Clinton, lo respaldó en 2020 y lo preparó para los debates con Joe Biden, si yo fuera tan inútil, estúpido y trastornado, ¿cómo ocurrió todo eso?“, se preguntó Christie en una entrevista ofrecida para el programa “The Balance” de Newsmax, con Eric Bolling.

“Es triste. Él está bajo mucha presión y estrés, y escuchar estas cosas realmente me preocupa por su salud mental“, añadió Christie.

El ex gobernador de Nueva Jersey aseguró que Trump era una persona, a su juicio, muy perturbada.

“No me importa en lo más mínimo. Creo que no es una persona muy inteligent. Creo que es una persona muy perturbada. Él y tal vez Jack Smith, que está trastornado, deberían cenar juntos”.

Christie también señaló que Trump no lo consideraba incompetente cuando le pidió que formara parte de su administración en varias ocasiones.

“Siento lástima por Donald, de verdad. Sabes, él está diciendo que no soy muy inteligente, que estoy muy trastornado. Éñ no pensaba eso en 2018, cuando me ofreció ser jefe de gabinete de la Casa Blanca”, continuó.

“No lo pensó en 2016… cuando me nombró presidente de su equipo de transición, no lo pensó en 2017 cuando me nombró presidente de su comisión sobre opioides. No lo pensó cuando me ofreció ser secretario de Seguridad Nacional dos veces y secretario de Trabajo“.

