Carta a los estudiantes de Nueva York

Bienvenido(a)s de nuevo a clases! Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien y felices de iniciar un nuevo año escolar. Volver a la escuela este otoño es experimentar muchas emociones fuertes como: entusiasmo, ansiedad, alegría o frustración. Estas emociones son normales y comprensibles, por ello es importante equilibrarlas y canalizarlas en la dirección correcta y así lograr el bienestar, la felicidad y el éxito en este nuevo año escolar.

Con el comienzo de clases, quiero recordarles que busquen siempre adultos y compañero(a)s de confianza que les den el apoyo necesario para tomar todas las decisiones que son importantes en sus vidas. A veces, la vida puede parecer solitaria o imposible, pero les prometo que siempre hay alguien disponible para apoyarlo(a)s.

Quiero ofrecerles mi oficina como un recurso a su disposición. Soy educador y congresista, y he trabajado en escuelas públicas con estudiantes durante más de veinte años. Trabajé en escuelas primarias, secundarias, y colegios. He dedicado mi vida a servir a los niños y las niñas. También, recuerdo claramente lo que es ser estudiante, el poder y la importancia de las amistades.

Mis amigo(a)s eran lo más importante para mí y no habría sobrevivido a la escuela sin ello(a)s. Pero supe reconocer que hacer amigo(a)s reales no es fácil y que no siempre nos vamos a llevar bien, porque pensamos diferente y es ahí donde está la importancia de la comunicación y la negociación. En esos espacios también pasé por momentos de profunda tristeza y depresión, y lo que me ayudó fue hablar con un profesor(a) o consejero(a) favorito, así como también participar en los deportes, el teatro y el arte.

Desafortunadamente, habrá veces en que la gente dirá y hará cosas malas o estarán en situaciones que no les gusten. Les suplico a ustedes que no interioricen esas cosas, no se lo tomen personal. la maldad tiene que ver con ellos, no con ustedes. En lugar de eso, busquen y abracen la alegría y la positividad en todas partes.

La escuela y el mundo pueden parecer un espacio abrumador que se mueve demasiado rápido. Créanme, lo sé. Solo recuerden que ustedes son únicos, encuentren su propio ritmo, su voz, su espacio y lo que lo(a)s haga feliz. Así a todo(a)s les resultará más fácil encontrar y seguir sus pasiones, no importa lo “extrañas” o diferentes que sean, y así hallar el valor para expresarlas de la forma más sana.

Cuando los tiempos eran difíciles para mí, exploraba nuevos libros, escribía en un diario y buscaba a mi profesor(a) o consejero(a) favorito. Cuando hacen esto, contribuyen a su seguridad y a la de todo(a)s mientras hacen que la experiencia escolar sea lo más agradable posible.

La escuela es difícil, desde las tareas, hasta las relaciones, solo recuerden que este es un proceso de aprendizaje que puede ser agradable para todo(a)s. Les pido que confíen en estos consejos y en todos los recursos positivos que existen para ustedes. No importan los retos, siempre hay una solución poderosa que puede ayudarles a avanzar. Recuerden que no están solo(a)s, por mas oscura que parezcan ciertas situaciones, siempre hay una luz hacia donde ir. Trabajemos junto(a)s y ayudemos a otro(a)s a avanzar hacia esa luz y la belleza que el mundo puede ofrecer. Estamos y seguiremos estando aquí todo(a)s y para todo(a)s.

Tengan un buen primer día de escuela y año escolar!

Paz y amor,

Congresista Jamaal Bowman