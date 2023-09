Ron DeSantis se defiende de una persona que lo culpó de masacre en Jacksonville: “No voy a aceptar que me acusen de actos criminales”

Ron DeSantis, gobernador de Florida y aspirante presidencial republicano, se defendió este jueves de una persona que lo culpó por la masacre en Jacksonville ocurrida el mes pasado, la cual fue llevada a cabo por un supremacista blanco que tiroteó a víctimas afroamericanas.

Durante una rueda de prensa llevada a cabo este jueves en la mañana, una persona criticó a DeSantis y dijo que él, como gobernador, “permitió a la gente que cazara a personas como yo”, según reseñó CNN.

Ante este comentario, DeSantis respondió rápidamente que él “no aceptó nada de eso”.

“No voy a dejar que me acusen de cometer actos criminales. No lo voy a aceptar“, le dijo DeSantis al hombre, de acuerdo con CNN.

La persona que acusó a DeSantis opinó que el gobernador “permitió” que todas las armas involucradas en la masacre llegaran a las calles.

El tirador de Jacksonville, identificado como Ryan Christopher Palmerer, de 21 años de edad, pudo adquirir las armas de fuego que utilizó de forma legal, según confirmaron las autoridades.

Según Reuters, el sheriff T.K. Waters reveló que el pistolero había dejado “varios manifiestos” que detallaban su odio profundamente arraigado hacia los afroamericanos, implicando que el tiroteo tuvo motivaciones raciales.

El asesino utilizó un fusil largo y una pistola de marca Palmetto en la que había pintado una esvástica, según una imagen mostrada en una rueda de prensa por el sheriff T.K. Walters, quien precisó además que había dejado en su casa “un manifiesto” con mensajes de odio y que los asesinatos tenían “motivos raciales”.

Palmerer se quitó la vida después del ataque.

Las víctimas de Palmerer fueron identificadas como Angela Michelle Carr, Anolt Joseph “AJ” Laguerre Jr y Jerrald De’Shaun Gallion.

DeSantis se defendió de las acusaciones de que había “permitido el ataque” calificándolas de “sinsentidos”.

“Hemos hecho más para apoyar a las autoridades en este estado que cualquiera a lo largo de Estados Unidos. La noción de que no apoyamos la seguridad es absurda”, aseveró el gobernador de Florida.

