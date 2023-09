Arrestan a médico retirado tras sorprenderlo en su yate en Nantucket con supuestas drogas, armas y prostitutas

Las autoridades judiciales en Cape Cod impusieron una fianza de $200,000 dólares al médico retirado al que presuntamente sorprendieron con drogas, armas y prostitutas en su yate de 82 pies por Nantucket.

Scott Anthony Burke, de 69 años, fue arrestado en horas de la mañana del martes.

Este jueves compareció a una audiencia inicial del caso para responder a los cargos de tráfico de cocaína, posesión para distribuir drogas clase A, posesión de un arma sin contar con tarjeta de identificación de armas de fuego, posesión de municiones sin tarjeta de identificación de armas de fuego y posesión de arma de fuego de gran capacidad.

El reporte de Cape Cod Times indica que los cargos fueron presentados por la Oficina del Fiscal de Distrito de Cape e Islas, Robert J.Galibois.

La acusación contra el médico deriva de una intervención policial en la embarcación de Burke en Nantucket Harbor, el martes, a eso de las 7:47 a.m.

La policía de Nantucket recibió una llamada que alertaba de que una mujer necesitaba atención médica.

Agentes del departamento en coordinación con la Oficina del Capitán del Puerto, bomberos y la estación Brant Point de la Guardia Costera, identificaron al doctor como el propietario del yate en el que se encontraba la fémina, que no ha sido identificada públicamente.

La fémina fue trasladada a Nantucket Cottage Hospital. Al momento se desconoce su diagnóstico y su estado de salud.

Personal de la Administración de Control de Drogas (DEA) continúa investigando el caso, por lo que no se descarta la presentación de nuevos cargos.

Henry Brennan, abogado del imputado, indicó, a través de un correo electrónico al referido medio, que están agradecidos por la cuidadosa consideración de la corte al conceder la fianza, aunque el letrado dijo estar decepcionado con los “cargos equivocados”.

“La única transgresión de Burke ha sido extenderse a los otros desinteresadamente para ayudarlos y ponerse a sí mismo en una posición vulnerable. Su excelencia no es sorpresa para esos que lo conocen bien”, añadió el abogado. “Algunos de los reportes que intentan asesinar su carácter basándose en reclamos sin base y fuentes no identificadas que no tienen apego a la realidad son cobardes y sin agallas. Yo creo en la inocencia del Sr. Burke”, argumentó Brennan



El acusado deberá retornar a una audiencia de causa probable en la Corte de Distrito de Nantucket el 2 de octubre.