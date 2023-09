Un indomable Novak Djokovic se planta en la final del US Open

Novak Djokovic se impuso en sets corridos a Ben Shelton y es el primer finalista del US Open. Espera a su contender del domingo, que saldrá del partido entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev.

El estadounidense de 20 años no pudo reeditar la espectacular performance que lo mostró como la revelación del torneo y antes que por la eficacia de Djokovic, cayó por sus propias inconsistencias. El de Belgrado selló su victoria por 6-3, 6-2 y 7(7)-6(4) en dos horas con 41 minutos.

“Todos los días me despierto para trabajar y mejorar, para estar en forma y poder jugar con los jóvenes de hoy. La disciplina es todo, es una combinación de muchas cosas, estoy en esto por muchos años y aún me siento feliz de hacer lo que hago”, dijo Djokovic en la entrevista en la pista del estadio Arthur Ashe.

Sobre la final del domingo, el tres veces campeón del US Open, elogió a sus potenciales contendores, el ruso Daniil Medvedev y el español Carlos Alcaraz, que disputan la segunda semifinal.

“Daniil me ganó aquí hace unos años, es un gran jugador, con mucha consistencia y un juego muy variado Luego tenemos a Carlos, que está jugando de manera increíble, está en su mejor momento, pero con cualquiera que me toque, daré lo mejor”, sentenció el serbio, que con el triunfo alcanza la décima final del US Open.

Djokovic solo tuvo que estar al acecho y esperar los momentos precisos para ir sumando. Shelton no pudo dosificar su ímpetu y cometió muchos errores y, si hay alguien con experiencia de sobra para aprovechar las oportunidades, es es Djokovic.

El serbio ha ganado 22 de sus últimas 23 semifinales de grandes torneos desde 2015. Su única derrota en semifinales fue ante Dominic Thiem en cinco sets en Roland Garros en 2019.

Ben Shelton y Novak Djokovic al final del partido que ganó el serbio para acceder a la final. DINO GARCÍA

Shelton intentó meterse en el partido en el tercer set y de momento, devolverle el sueño de los que estaban en el Ashe, de ver llegar a un estadounidense por primera vez a la final del US Open en 13 años.

De hecho Shelton arribó al US Open siendo el primer hombre no cabeza de serie en llegar a las semifinales en Nueva York desde 1998.

En triunfo de Djokovic lo instala en las cuatro finales de Grand Slam en un año calendario por tercera vez en su carrera, una hazaña aún más notable teniendo en cuenta que tiene 36 años.

Y, sin embargo, fue a Shelton a quien el público acudió a observar; pero el joven se quedó en promesa, quizá porque al frente tenía nada más y nada menos, al tenista que más galardones lleva en la historia del tenis.

Djokovic, es el hombre de mayor edad en aparecer en las semifinales del US Open desde Jimmy Connors, quien tenía 39 años en su famosa carrera en 1991. El serbio ahora podría enfrentarse a dos jugadores de 20 años seguidos si Alcaraz gana su semifinal contra Daniil Medvedev. El serbio busca convertirse en el hombre de mayor edad en ganar el título individual del US Open en la Era Abierta.