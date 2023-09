“No es fácil cuando te crucifican”: El futbolista Antony negó las acusaciones de agresión de otras dos mujeres en Brasil

El brasileño Antony dos Santos negó las acusaciones de agresión por parte de dos otras mujeres en Brasil así como las de su expareja Gabriela Cavallin. En una entrevista concedida al canal de televisión brasileño SBT este viernes, el futbolista aseguró que si bien su relación con Cavallin era “turbulenta”, él “nunca la tocó”.

En ese sentido, el futbolista hizo un breve recuento de los hechos: “Salí del entrenamiento por la mañana, me monté en mi vehículo y me dirigí al hotel donde ella se alojaba. Almorzamos juntos, como de costumbre. Charlamos, como de costumbre. Todo tranquilo (…) Le dije que tenía que irme y en ese momento hubo una discusión.

“Estaba sentado en la cama. Ella me agarró la cara. Ella se dio la vuelta. Rompió una taza, rompió un plato… vino hacia mí. En ese momento la abracé. No la apreté, no hice nada. Le dije: ‘Cálmate, cálmate, cálmate’”, argumentó el futbolista.

Por otro lado, el medio brasileño Extra informó este jueves que una mujer llamada Rayssa de Freitas presentó una denuncia policial contra Antony el 20 de mayo de 2022 tras presuntamente ser agredida en un encuentro con el jugador. Otra mujer, identificada como Ingrid Lana, también denunció que Antony trató de tener relaciones sexuales con ella y la empujó contra una pared cuando visitó su casa en Inglaterra hace casi un año.

Al ser preguntado sobre estas dos últimas acusaciones, Antony las negó rotundamente, asegurando estar un “100 % seguro de que nunca toqué a ninguna mujer (…) Estoy seguro. Presentaré la prueba y la gente lo entenderá. Verán la verdad”.

El futbolista de 23 años está siendo investigado por las autoridades brasileñas y la policía de Greater Manchester después de que su exnovia Gabriela Cavallin denunciara que fue agredida en distintas ocasiones por Antony entre junio de 2022 y mayo de este año.

“No es fácil cuando te crucifican”

Al ser preguntado sobre si pensaba que su carrera podría haber terminado, Antony aseguró que “definitivamente no”.

“No es fácil cuando te crucifican. ¿Crees que no quería hablar, defenderme? ¿Para mostrarle al público quién soy realmente? (…) Sé la verdad y la verdad saldrá a la luz. Sé que mucha gente me está masacrando. Pero la verdad siempre sale a la luz”, sentenció el delantero entre lágrimas.

