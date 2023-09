Cuántos hispanos murieron por el atentado a las Torres Gemelas el 9/11

Este año es el 22º aniversario del atentado terrorista a las Torres Gemelas del 9/11, una ocasión propicia para recordar y honrar a los miembros de la población hispana que fueron víctimas de este ataque, que aún hoy en día es visto como uno de los más mortíferos de la historia estadounidense.

De acuerdo con información del portal de noticias Axios, alrededor de 250 hispanos murieron por el atentado a las Torres Gemelas el 9/11, una cifra que, lamentablemente, incluye algunos inmigrantes indocumentados.

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York indicó que de las 2,700 personas que murieron en el World Trade Center, al menos 9% eran hispanos.

Alrededor de 177 hombres hispanos murieron durante el atentado, y, hasta los momentos, se ha registrado la muerte de 81 mujeres hispanas.

El sindicato de trabajadores Unite Here indicó que al menos 43 trabajadores inmigrantes, principalmente hispanos, murieron mientras trabajaban en el restaurant The Windows on the World, ubicado en el último piso de la Torre Norte del World Trade Center, según reseñó el portal Axios.

Recientemente, dos nuevas víctimas del 9/11 fueron identificadas, siendo las víctimas 1,648 y 1,649 en ser identificadas apropiadamente.

Los restos de 1,104 víctimas, o el 40% de los que murieron en los ataques, aún no han sido encontrados casi 22 años después de que terroristas de Al Qaeda secuestraran aviones comerciales y los estrellaran contra las Torres Gemelas en Manhattan.

Además de la lista de hispanos fallecidos, documentales como Seen But Not Heard, dirigido por Calogero Salvo, han arrojado luz sobre las víctimas hispanas que, además, eran inmigrantes indocumentados, así como los esfuerzos de sus familias para convencer a las autoridades de que sus familiares efectivamente existían y poder acceder a fondos de compensación.

Organizaciones como la Asociación Tepeyac mantienen una base de datos de los trabajadores inmigrantes que no han podido ser identificados por las autoridades, dentro de los que se pueden encontrar hispanos, según reseñó Axios.

