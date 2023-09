Compró un billete de lotería para su exsuegro; un detalle en él le llamó la atención, se lo quedó y ganó $75 mil

Una decisión de último minuto llevó a una mujer de Arkansas de hacerse de un jugoso premio de lotería, luego de que decidiera quedarse con el ticket que había comprado para alguien más.

Paula Penn hizo una parada hace unos días en una tienda EZ Mart de Jefferson Avenue en Texarkana, con la intención de adquirir un par de raspaditos de lotería que se los regalaría a su exsuegro de cumpleaños, el cual es asiduo jugador.

Sin embargo, al revisar y contar cada uno de los “raspaditos”, Paula notó que uno de ellos tenía un curioso dibujo que llamó mucho su atención, por lo que ese decidió quedárselo.

Para su gran fortuna, al destaparlo, se convirtió en la ganadora de un premio de $75,000 dólares.

“Ese billete me llamó mucho la atención por los diamantes que tenía. Me encanta la minería de diamantes en mi tiempo libre”, explicó Penn.

“Pedí a mi jefe y a mis compañeros de trabajo que confirmaran el premio, y el propietario me dio permiso para ausentarme ese día y venir a Little Rock a canjear mi premio”, agregó, recordando todavía como no se podía creer por sí misma la suerte que había tenido.

Respecto a lo que hará con su premio, Paula indicó que lo usará para saldar algunas deudas y para tomarse unas buenas vacaciones; además de que dejará su segundo empleo como conductora de Uber.

“A mi exsuegro le va a hacer mucha gracia esta historia”, sentenció la ganadora.

Sigue leyendo:

* Hombre en Michigan obtiene $836 mil gracias a que ganó 2 veces el mismo juego de lotería en menos de un año

* Hombre le pide ayuda a su esposa para elegir raspadito de lotería y gana $1 millón de dólares

* Pareja juega lotería por cuatro años sin suerte y finalmente ganan $400 mil dólares con un raspadito