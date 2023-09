Javier Tebas sobre dimisión de Luis Rubiales: “Ni La Liga ni yo queremos controlar de RFEF”

El presidente de LaLiga Javier Tebas se pronunció sobre la dimisión de Luis Rubiales a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y aseguró que ni él ni el organismo que dirige pretenden controlar a la Federación.

En un acto de firma de un acuerdo de colaboración entre LaLiga y la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos recogido por EFE, Rubiales aseguró que “desea cambios” pero “que quede muy claro, ni Javier Tebas ni LaLiga quieren controlar la federación. Es un argumento que sirvió al presidente Rubiales para mantener unida a su gente, pero no es así. Ni queremos, ni tenemos tiempo, ni es nuestra ambición”.

“No tengo ningún candidato ni el fútbol profesional me consta que lo tenga. Los que han estado con Rubiales deben decidir el camino de la federación. No es solo tener un presidente sino cómo se tiene que gestionar aquello, estilos, qué relaciones tiene con el fútbol profesional y aficionado… no vamos a buscar candidatos, porque no es nuestro cometido”, aclaró.

Sobre la dimisión de Rubiales, Tebas aseguró que la RFEF pasó “de un presidente suspendido a un presidente dimitido (…) Son tantos años hablando que hay que preocuparse por otras cosas, entre otras el daño reputacional que está teniendo el fútbol español en todo el mundo. He estado en Argentina, Uruguay, Portugal… y el daño es tremendo. Es la noticia en medios digitales hablando de España mayor de la historia, incluso mayor que el 11 de marzo”.

“Tenemos que trabajar todos en este daño reputacional. Esto nos va a costar”, agregó Tebas.

Desgraciadamente en todos los foros internacionales no faltan preguntas sobre el tema Rubiales. Ayer declaré esto en Buenos Aires, hoy estoy en Montevideo y el sábado en Oporto. A cada uno en nuestro ámbito nos toca dar una respuesta contundente para recuperar el prestigio de… pic.twitter.com/aDvTnWsijH — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 7, 2023

Luis Rubiales finalmente dimitió oficialmente de la RFEF este domingo luego de las acusaciones de acoso sexual hacia la futbolista Jenni Hermoso.

A través un comunicado compartido en redes sociales, Rubiales también dimitió como vicepresidente de la UEFA.

El dirigente aseguró que “es evidente” que no podrá volver a su cargo, por lo que “insistir” en quedarse “a la espera” y aferrarse al cargo no contribuirá “a nada positivo” ni a la propia RFEF “ni al fútbol español”.

Sigue leyendo:

–El brasileño Antony quedará apartado del Manchester United hasta que se aclare la situación sobre su presunta agresión a una exnovia y otras dos mujeres

–Jenni Hermoso reaparece luego de su polémica con Rubiales para ser homenajeada en victoria de Pachuca sobre Monterrey

–Desde Zidane hasta Van Gaal: Los posibles sustitutos de Hansi Flick en la selección alemana de fútbol