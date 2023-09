Uriel Antuna asegura que los futbolistas de la Liga MX superan a los “europeos” que militan en el Tri

El futbolista de la Máquina de Cruz Azul y miembro de la selección mexicana, Uriel Antuna, consideró que la selección de las figuras que formarán parte del Tri puede estar equivocada en muchas ocasiones al asegurar que algunos de los atletas que militan dentro de la Liga MX tienen un mejor desempeño en el terreno de juego que los que forman parte de diversos equipos en las mejores ligas de Europa.

Estas declaraciones las realizó la estrella cementera durante una entrevista ofrecida a TUDN, donde Antuna destacó que esto se ha visto reflejado en el regreso de algunos jugadores mexicanos a la Liga MX procedentes del viejo continente; tomó como ejemplo las recientes contrataciones de Jesús ‘Tecatito’ Corona con Rayados de Monterrey y de Marcelo Flores con los Tigres de la UANL.

“No sé si perjudique o no, no puedo dar una respuesta en concreto, muchas selecciones siempre han sido una mezcla de europeos y de la Liga MX y a veces se ven mejor los de la Liga MX que los europeos, no digo alguien en concreto pero todos debemos estar preparados para la oportunidad como el ‘Chino’ que estando en la liga llegó y anotó un golazo, cosa que me da mucho gusto, las oportunidades se dan, como cuando me tocó debutar a mí y anoté tres goles, la competencia te hace crecer tanto al futbolista mexicano como europeo”, expresó.

A pesar de estas declaraciones en las que asegura que muchos mexicanos tienen un mejor nivel que la mayoría de sus compatriotas en el viejo continente, Antuna admitió que le hubiese gustado firmar un contrato con algún equipo de Europa para poder tener un mayor crecimiento deportivo, aunque no tuvo las oportunidades; Antuna formó parte de las juveniles del Manchester City y del Groningen, aunque no tuvo la oportunidad para continuar con su carrera en dichos clubes.

“Cada uno tiene su perspectiva de por qué regresó a México, en mi caso a la MLS y luego México, en mi opinión, sentí que es una madurez que tomas conforme pasa el tiempo, me hubiera gustado no regresar a México sino seguir ese sueño europeo, sí, iba a sufrir, ganar menos, ir a un equipo más chico, hace falta madurez y creo que eso me falló a mí pero estoy contento, he madurado bien. Me ha costado, críticas, adaptación, pero en mi opinión no me hubiera gustado regresar viéndolo ahorita, tenía 21 años, estaba chico, pasan cosas por tu cabeza, a veces tomar decisiones precipitadas pueden llevarte a la ruina o despegar, cada uno debe tomar decisiones siendo consciente”, agregó.

