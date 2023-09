DEA y IRS: joyeros “lavaron” $673 millones de dólares en Nueva York

Cuatro joyeros de Nueva Jersey y uno de Long Island (Nueva York) fueron acusados por agentes federales de lavar $673 millones de dólares a través de operaciones ilícitas durante los últimos cuatro años, anunció el fiscal federal de NJ, Philip R. Sellinger.

Los sospechosos son joyeros del famoso “Diamond District” de Manhattan. Fueron identificados como Raj Vaidya (26), Rakesh Vaidya (51), Shrey Vaidya (23) y Neel Patel (26), todos residentes en Edison (NJ); y Youssef Janfar, alias “Joe Rodeo”, de 57 años, de Great Neck (NY).

Los cuatro detenidos de Nueva Jersey operaban una serie de supuestas empresas de diamantes, oro y joyería en Manhattan, entre ellas, Arya Diamond Jewellery USA Inc., que operaba como “Karats & Carats”, dijo el fiscal Sellinger.

Otras operaciones fueron identificadas en documentos judiciales como Diamspark LGD LLC, Royal Diamonds LLC, Raj Gold and Diamond LLC, Royal Arya Jewellery Inc y Raj Gold and Diamond Inc. Janfar también supuestamente operaba Rodeo of NY, bajo el nombre “Sarah Jewels”, entre otras supuestas fachadas, destacó Daily Voice.

Los acusados utilizaron las operaciones como fachada para lavar cientos de millones de dólares en transacciones financieras ilegales para clientes -incluida la conversión de efectivo en cheques o transferencias bancarias- a cambio de tarifas sustanciales en comisiones, denunció Sellinger.

El fiscal no identificó a los clientes, aunque sí señaló que la DEA y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se asociaron con el IRS para presentar el caso.

“Ninguna de sus empresas estaba registrada como negocio de transferencia de dinero en Nueva York, Nueva Jersey o la Red de Ejecución de Delitos Financieros”, agregó el fiscal estadounidense.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.