Jennifer López lanzará nuevo álbum “This Is Me… Now” bajo el sello de BMG

Luego de casi una década de no lanzar al mercado discos de estudio, Jennifer López, a través de su nueva disquera BMG, anunció este lunes el próximo estreno de su nuevo álbum: ‘This Is Me… Now’.

“Estamos encantados de tener la oportunidad de trabajar con ella y su equipo para lanzar su primer álbum en casi una década”, dijo Thomas Coesfeld, director ejecutivo de BMG en un comunicado de prensa

Por su parte, Thomas Scherer, presidente de repertorio y marketing de BMG en Los Ángeles y Nueva York, aseguró que López es una estrella de talla mundial y un fenómeno musical

“Estamos entusiasmados y orgullosos de asociarnos con Jennifer López en esta tan esperada secuela. Claramente escrita con amor y a través de la experiencia, ‘This Is Me…Now’ es edificante e inspiradora. ‘Jenny From The Block’ está de regreso en un punto de su carrera en el que su mensaje es más grande que nunca”.

De acuerdo con el comunicado, el álbum incluirá 13 temas inéditos y se lanzará el próximo 25 de noviembre a nivel mundial. Su última placa, A.K.A. llegó al mercado en 2014 de la mano de Capitol Records, su antigua disquera.

‘This Is Me… Now’ fue grabado a mediados del año pasado e inicios de este, en Los Ángeles. A continuación, te dejamos el tracklist oficial del álbum:

Lista de canciones de ‘This Is Me… Now’

“This Is MeNow”

“To Be Yours”

“Mad in Love”

“Can’t Get Enough”

“Rebound”

“not.going.anywhere.”

“Dear Ben, Pt. II”

“Hummingbird”

“Hearts and Flowers”

“Broken Like Me”

“This Time Around”

“Midnight Trip to Vegas”

“Greatest Love Story Never Told”

