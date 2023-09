“Saco adelante a mis hijos gracias al dinero que me dejan los amigos”: La dura confesión de extenista ganadora de cuatro Grand Slam

Después de estar en la cúspide del tenis mundial por ganar tres veces Roland Garros, ahora la extenista Arantxa Sánchez Vicario vive un verdadero calvario, junto a sus hijos en los Estados Unidos.

Desde este marte se sentará en el banquillo de los acusados junto a su exmarido, Josep Santacana, del cual lleva separada desde 2018. Ambos han acabado yendo a juicio en España por un presunto delito de alzamiento de bienes y se enfrentan a cuatro años de prisión y a pagar más de $6 millones de dólares de responsabilidad civil.

En una entrevista con el diario ‘El País’ confesó: “Estaba enamorada. Confié en mi exmarido y me he visto inmersa en esta situación. Mi error, como he dicho otras veces, fue enamorarme. Confié en la persona que tenía al lado, en mi marido, y me la jugó”.

Sánchez Vicario vive de alquiler en Miami junto a sus dos hijos, pero confiesa pasar serios apuros económicos: “Doy clases particulares de tenis y, en ocasiones, me contratan para ayudar en la organización de torneos, o como comentarista. Estoy haciendo un esfuerzo económico brutal, que seguiré haciendo toda mi vida. Saco adelante a mis hijos gracias, también, al dinero que me dejan los amigos. Con eso voy tirando“.

Y continúa: “Es muy injusto. Con lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro que no me esperaba. Ganar lo que gané me costó kilómetros corriendo en la pista, horas de entrenamiento, sacrificio y esfuerzo. Me lo tuve que ganar, nadie me regaló nada. Lo que es mío es mío, y de mis hijos. Eso es lo que más me motiva para recuperarlo”.

Además, la deportista se refugia en la religión: “Rezo a menudo. Y voy a poner una vela para que esto salga bien”. Y también en sus dos hijos, Aranxta y Leo, de 14 y 11 años respectivamente. “Mi vida está volcada en ellos. Lo son todo para mí, son lo que me hace seguir adelante”, señaló.

Arantxa lamenta que personas que apenas la conozcan hablen en su nombre. “Mi vida en Estados Unidos consiste en trabajar cada día, pagar mis deudas y cuidar de mis hijos”.

Seguir leyendo:

Arantxa Sanchéz-Vicario: “Ganar en Nueva York es una sensación única”

Invitan a Arantxa Sánchez a Bogotá

Extenista Arantxa Sánchez le declara la guerra a sus padres