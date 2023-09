Simona Halep es sancionada cuatro años por dopaje y su carrera se pone en riesgo

La tenista rumana y antigua número 1 del ránking mundial de la WTA, Simona Halep, recibió un fuerte golpe por parte de las autoridades del tenis mundial luego de ser sancionada por los próximos cuatro años luego de haber dado positivo por dopaje; el hecho pone en riesgo su carrera deportiva debido a que actualmente tiene 31 años.

La sentencia la dio a conocer la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) a través de un comunicado en el que detallaron la decisión por parte de las autoridades al alegar que se trata de una clara violación a los estatutos de la Federación Internacional de Tenis (FIT); a pesar de esto la tenista todavía tiene posibilidades de demostrar su inocencia ante el TAS para intentar poder jugar dichos años.

Este hecho generó que la rumana emitiera un extenso comunicado en el que rechazaba las acciones tomadas por las autoridades ante el presunto dopaje que vivió a finales del año pasado y además destacó que esta última temporada ha vivido complicados momentos con respecto a su desempeño deportivo y todos los problemas personales que la han afectado.

“El último año ha sido el partido más duro de mi vida y lamentablemente mi lucha continúa. He dedicado mi vida al hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las reglas que rigen nuestro deporte y me enorgullezco del hecho de que nunca he usado, a sabiendas o intencionalmente, ninguna sustancia prohibida”, expresó la rumana.

“Estoy agradecida de tener finalmente un resultado después de numerosos retrasos infundados y una sensación de vivir en el purgatorio durante más de un año, estoy a la vez sorprendida y decepcionada por su decisión”, agregó la exnúmero 1 del mundo.

Simona Halep se consagró durante los últimos años como una de las tenistas más importantes del mundo gracias al gran rendimiento que mostraba en cancha y además por haber conquistado el título del Roland Garros en el año 2018 y del Wimbledon en el 2019.

Recordemos que la rumana dio positivo para roxadustat el pasado mes de octubre de 2022 mientras competía en el US Open y desde entonces su carrera se vio afectada por dicho caso de dopaje. Ahora permanecerá sancionada hasta octubre de 2026.

Sigue leyendo:

–Estatua de Dani Alves Brasil es atacada por sus críticos en el juicio de agresión sexual

–Raúl Jiménez, Chino Huerta y Jordi Cortizo fueron premiados con varios regalos por parte de la selección mexicana

–New York Jets en problemas: Medios aseguran que Aaron Rodgers sufrió una rotura en el tendón de Aquiles