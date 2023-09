Jomari Goyso rompe el silencio y habla de su vida amorosa en Despierta América

El día de ayer en Despierta América Jomari Goyso y Karla Martínez recibieron al conductor de “Enamorándonos USA”, Rafael Araneda, para hablar de la quinta temporada del show, el cual regresa a su antiguo horario, es decir a las 8PM/7C, a pedido y exigencia del público televidente. Sin embargo, la conversación se desvío, un poco, tal vez bastante del tema principal y Jomari Goyso terminó siendo el centro de atención.

El español es uno de los talentos de Univision que goza de gran popularidad en la opinión pública. Los televidentes no sólo disfrutan del contenido que éste aporta en la cadena hispana, sino también en las redes sociales. Conocen su opinión sobre todo lo que acontece en el mundo de la moda, la belleza y el espectáculo. Conocen y reconocen a las y los mejores amigos de éste dentro de la industria del entretenimiento. ¿Pero qué sabemos de su vida amorosa?, la verdad, poco o nada.

No se sabe si éste tiene o no pareja sentimental. Si la tiene, no saben por qué nunca ha sido pública y sino tiene se desconocen las razones que lo mantienen soltero…

La respuesta a tanto desconocimiento por fin vio la luz y ante los insistentes cuestionamientos de Karla Martínez, Jomari aseguró estar soltero. T

odo esto empezó porque Rafael y la conductora destacaban que en ocasiones encontrar pareja no es sencillo, sobre todo porque muchos no saben cómo buscar y otros sabotean relaciones que tienen, aparentemente, buen futuro, mientras que otras personas simplemente parecen tener la habilidad de alejar de sí mismas a todos aquellos prospectos que sí valen la pena.

En medio de toda esta diatriba el experto en modas dijo: “Bueno, es que también yo creo que ahora está cool ser soltero, o eso me lo quiero imaginar yo”.

Jomari fue tajante al decir que él aprecia y disfruta la soltería, mientras que Karla insistía en querer saber si en efecto estar solo no era difícil o complicado para él. Pero el español incluso destacó que a él no le importa estar solo.

Puedes ver aquí la conversación completa:

