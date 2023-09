Shakira desató el lado más sensual de Taylor Swift, quien bailó y dejó salir su lado “loba” en los MTV VMAs al ritmo de la colombiana

Ayer por la noche, en la entrega de premios MTV VMAs, Taylor Swift vivió su mejor momento y disfrutó de la ceremonia de principio a fin. Pero no sólo la pasó bien por llevarse los galardones más codiciados de la noche: artista del año, videoclip del año, canción del año y canción pop, además de dirección. ¡No! Taylor la pasó genial porque bailó, bebió, cantó, gritó, lloró y hasta derramó sensualidad al ritmo de Shakira.

¡Sí! “La Loba” salió ayer por la noche para conquistar a su público hispano y anglosajón convirtiendo el escenario de los MTV VMAs en su concierto personal y Taylor cayó rendida a sus pies.

No hubo quien anoche no bailara, cantantara, sudara y gritara los temas más emblemáticos de la barranquillera. Ayer todos gritaron: “Claramente no es como suena”… y vaya que sí salpicó a todos los que tenía que salpicar anoche.

A Taylor las cámaras de MTV la captaron pasándola genial al ritmo de varias canciones de Shakira, entre ellas: “Objection” y claro que bailó al ritmo de la “Music Session #53”.

Vale agregar que durante su presentación de 10 minutos Shakira cantó: “Loba”, “Monotonía”, Objection”, “Whenever Wherever” y uno de los temas del año, el de “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

Es importante destacar que anoche tanto Taylor como Shakira brillaron y demostraron su poder en la industria de la música, ya que mientras que la intérprete de “All To Well” fue la máxima ganadora, la colombiana recibió un homenaje a su carrera con la estatuilla del “Video Vanguard Award”, que dedicó a su “gente latinoamericana”. Pero muchos destacan aún más las lindas palabras que la cantante le dedicó a sus hijos al momento del premio: “A mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí animándome, y hacen sentir a mamá que puede hacerlo todo. Y a mis fans, gracias por ser mi ejército, ayudarme en todas las batallas“.

Y estas fueron sus palabras para su gente de Latinoamérica: “Esto es para ustedes, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país: gracias por inspirarme, darme fuerza y ganas de seguir adelante”.

El poder latino también quedó en manifiesto cuando junto Karol G recibió otro galardón por su colaboración en el tema “TGQ”.

