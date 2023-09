Bebé de 11 meses murió sofocada en Virginia luego de que “babysitter” la dejara en auto por seis horas; hombre llevó el cuerpecito a hospital en bolsa de plástico

Una mujer en Virginia enfrenta cargos criminales por la muerte de una bebé de 11 meses a la que dejó unas seis horas dentro un vehículo sin supervisión.

Kristen Graham, de 40 años, dejó este martes a la menor que se supone que cuidara y a un perro en el auto antes de que una llamada de teléfono la alertara y descubriera los cuerpos sin vida tanto de la pequeña como del animal.

Un hombre de 80 años alegadamente trasladó en una bolsa de plástico a la niña al Bon Secours Mary Immaculate Hospital.

Se desconoce la relación del anciano con la cuidadora y/o la víctima. Pero fue la mujer quien contactó directamente al individuo para que la ayudara.

Graham se contradijo en las versiones de los hechos que dio a las autoridades. Inicialmente, declaró que se encontraba en el auto con la bebé. Pero luego alegó que había abandonado el coche porque tenía sueño.

La mujer además indicó que no recordaba nada de las muertes excepto que estacionó en el camino de entrada a su casa, en Seaford Road del condado York, a eso de las 8:30 a.m. No fue hasta las 2:30 p.m. que volvió al coche.

Supuestamente, la mujer condujo hasta Newport News con la infante y el can para entregarle unos cigarrillos y un jugo a una amiga. Al día siguiente, regresó a su casa y los dejó en el vehículo con el cristal cerrado en temperaturas de aproximadamente 100 grados. El reporte de WTKR indica que el cuerpo del animal fue hallado por agentes en la bañera de la vivienda.

Graham se supone que cuidara a la pequeña por dos días, lo que ya había hecho antes. La madre de la niña es una menor de 17 años. No está claro lo que hacía mientras Graham se encargaba de su hija.

La acusada enfrenta cargos de delito grave de abuso infantil y crueldad contra un animal. No se descarta que pueda enfrentar cargos adicionales de homicidio una vez la autopsia al cuerpo de la pequeña sea completada. Los últimos reportes sobre el caso apuntan a que la mujer permanece detenida.