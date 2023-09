Concejo Municipal aprueba ley para intercambiar baterías defectuosas de motos y bicicletas eléctricas a bajo costo o gratis

Las baterías de litio ionizadas que no cumplen con normas de seguridad, se han convertido en una grave amenaza en la Gran Manzana, que ocasionó más de 220 conflagraciones el año pasado y otras más este 2023, donde por lo menos trece personas han perdido la vida en los últimos meses.

Y en su afán para poner freno a incendios prevenibles, este jueves el Concejo Municipal aprobó un proyecto de ley que crea el primer programa de intercambio de baterías de bicicletas y motos eléctricas por baterías seguras, lo que ayudará a retirar dispositivos de iones de litio no certificadas y reducir los incidentes.

Así lo advirtió la presidenta del órgano legislativo de la Ciudad, Adrienne Adams, quien describió la nueva ley como un mecanismo para proteger a los neoyorquinos de tragedias que pueden ser evitables.

“El Concejo tomó medidas decisivas para proteger a nuestras comunidades, al establecer un programa sin precedentes de intercambio de baterías de iones de litio no certificadas para reducir los incendios peligrosos causados por aquellas que no cumplen con los estándares de seguridad”, manifestó la jefa del Concejo Municipal, al tiempo que advirtió que la iniciativa también ayudará a que la clase trabajadora no tenga que pagar gastos extra. “Este programa apoyará a los trabajadores, que impulsan nuestra economía y dependen de bicicletas y motos eléctricas, para cambiar las baterías de sus dispositivos”.

La legislación permitirá que aquellos dueños de bicicletas y motos eléctricas, buena parte de ellos repartidores de comida, reciban nuevos dispositivos de movilidad motorizados o baterías de iones de litio.

Para poder acceder a las baterías certificadas, los neoyorquinos interesados en intercambiar sus dispositivos defectuosos deberán demostrar que sus vehículos cumplen con las normas pertinentes de seguridad contra incendios.

“Dichos dispositivos y baterías se proporcionarían a un costo reducido o sin costo alguno, y estarían disponibles a cambio de la entrega de dispositivos que no cumplan con los estándares contra incendios o que de otro modo sean ilegales”, advierte la pieza legislativa.

El Concejo Municipal explicó que las baterías de iones de litio pueden funcionar mal y explotar, creando incendios peligrosos que han aumentado en frecuencia y se han vuelto más mortales.

De acuerdo a cifras presentadas por el organismo legislativo de la Gran Manzana, hasta agosto de este año se produjeron 170 incendios ocasionados por baterías defectuosas. Las conflagraciones por este tipo de artefactos han dejado además el triste saldo de 14 personas muertas y 93 heridas.

El concejal Keith Powers, promotor de la pieza legislativa, advirtió que la ley será de suma utilidad no solamente para evitar incendios sino para dar seguridad a quienes conducen esos vehículos eléctricos en los cinco condados, entre ellos los llamados deliveristas. El costo de una batería certificada puede superar incluso los $1,000.

“Existe un problema de seguridad pública relacionado con estos incendios, pero cuando miras a nuestra ciudad (nuestros trabajadores y personas que dependen de las bicicletas y hacen las cosas que queremos que hagan todos los días) tenemos que asegurarnos de que, además de cerrar el mercado en masa inseguro, recordamos que hay personas afectadas por esto”, dijo Powers. “Los repartidores son personas que quieren hacer su trabajo y cumplir con las normas. Y no olvidemos que las personas que usan las bicicletas y sus familias también están en peligro”.

Se espera que en los próximos meses, cuando la ley entre en vigor, se revelen detalles específicos sobre la manera en que funcionará el programa de intercambio de baterías defenctuosas por certificadas.

La nueva ley se suma a otras normativas que han sido aprobadas por el Concejo Municipal, como la prohibición de venta de baterías y bicicletas eléctricas no certificadas y el requerimiento de mayores esfuerzos de educación pública sobre seguridad de las baterías, que entrarán en vigor este sábado 16 de septiembre.

Y en medio de la implementación de las nuevas normas, las autoridades advierten que los dispositivos de movilidad que funcionan con baterías, como bicicletas eléctricas, scooters eléctricos y baterías de iones de litio que utilizan estos dispositivos deben estar certificados por un laboratorio de pruebas acreditado.

“El DCWP se compromete a garantizar que los neoyorquinos estén protegidos de los peligros de las baterías de litio no certificadas”, dijo la comisionada del DCWP, Vilda Vera Mayuga. “Nos esforzamos por construir una cultura de cumplimiento de las leyes de nuestra ciudad y estamos comprometidos a ayudar a nuestras empresas locales a comprender y cumplir con estas nuevas regulación. A partir del 16 de septiembre, el DCWP se asegurará de que estos dispositivos de movilidad y las baterías que utilizan estén correctamente etiquetados y certificados”.

La comisionada del Departamento de Bomberos, Laura Kavanagh, se sumó al llamado y dijo que el flagelo de los incendios causados por baterías de iones de litio es motivo de gran preocupación.

“Sabemos que los dispositivos de micromovilidad alimentados por estas baterías ya se encuentran en los hogares de las personas. Esta nueva ley, y otras similares, están diseñadas para mantener a los neoyorquinos a salvo de las amenazas de un uso inadecuado”, dijo la funcionaria. “Nuestros equipos han estado realizando una mayor aplicación de la ley en relación con estas baterías, y estas leyes son otra herramienta que nos permitirá ser inspectores diligentes de la seguridad pública”.