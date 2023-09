Lehman Center inicia temporada de eventos musicales a ritmo de mambo y latin jazz

Para iniciar la temporada de conciertos 2023-2024, el Lehman Center for the Performing Arts vibrará con una jornada intensa a puro ritmo de mambo y latin jazz con artistas de la talla de la orquesta The Mambo Legends, acompañada además con las presentaciones de Lucrecia y Nelson González líder de Caribe Latin Jazz All Stars.

El evento programado para el próximo sábado 16 desde las 7:30 p.m. y producido por Roberto Sancho reunirá a varios exponentes de lujo quienes han colaborado con leyendas como Tito Rodríguez, Ray Barretto, Tito Puente y han estado nominados a los premios Grammy Latino

La orquesta The Mambo Legends fue creada en el año 2000 por ex miembros de la agrupación del timbalero Tito Puente, dirigida por John “Dandy” Rodríguez, Mitch Frohman y el director musical José Madera. El famoso bongocero John “Dandy” Rodríguez inició su carrera musical siendo un adolescente al lado nada más y nada menos que de Tito Rodríguez. Tocó con Ray Barretto y Típica ’73 en los años 70 antes de comenzar su período de casi tres décadas tocando bongós en la banda de Tito Puente.

Mitch Frohman, nativo de El Bronx, fue solista de saxo y flauta de la orquesta Tito Puente durante 25 años y también ha tocado y grabado con artistas latinos famosos, como Eddie y Charlie Palmieri, Paquito D’Rivera, Chico O’Farrill y de la Spanish Harlem Orchestra ganadora del premio Grammy.

El director musical, timbalero y arreglista José Madera comenzó a tocar timbales con Machito cuando era adolescente y fue el primer director musical de la Orquesta Machito. Fue conguero de Tito Puente durante 30 años y ha actuado en más de 100 grabaciones de artistas latinos, pop, R&B y jazz. Su lanzamiento, ¡Cuidado! ¡Diez Cuidao! (2011) fue nominado al Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa y aparecieron en el documental de 2013 “Por amor al Mambo”.

Lucrecia ha sido nominada al Latin Grammy./Cortesía

La artista cubana Lucrecia luego de estudiar música y piano en El Instituto Superior de Arte, se unió a la aclamada orquesta femenina Anacaona donde contribuyó con los arreglos vocales, tocó el teclado y también hizo arreglos musicales. Formó parte de la banda sonora de la película nominada al Oscar “Balseros”, dirigida por Carles Bosch y Josep María Domenech.

En 1996 participó en la gira Tres Generaciones de músicos cubanos con Paquito D’Rivera y Patato Valdés y actuó en el Festival Womad de Cáceres y Las Palmas de Gran Canarias. Es productora y creadora del evento sociocultural Premios Alegría de Vivir.

Su álbum titulado Álbum de Cuba, que fue producido con la colaboración de Celia Cruz y Andy García, fue nominado a los Latin Grammy como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en 2010. Colaboró ​​en los premios American (2012) y Latin Grammy (2011). álbum ganador El último mambo. Actualmente se encuentra realizando su gira Agua por España y Estados Unidos.

Nelson González tresista puertorriqueño. /Cortesía Martin Cohen

Nelson González, líder de Del Caribe Latin Jazz All Stars y reconocido tresista, nació en Puerto Rico y emigró a Nueva York en la década de 1960. Su primer tres se lo prestó Andy González y el musicólogo René López le enseñó los secretos del instrumento de cuerdas.

En 1971 debutó con el tres en la Orquesta de Justo Betancourt. Luego pasó a tocar en la Orquesta Larry Harlow, lo que llevó a la creación de la Orquesta Revelación con Ismael Miranda. En 1973 ingresó al Grupo Típica ’73, que ganó el premio a la Mejor Banda de Salsa de América Latina en el Festival Mundial de Salsa de 1976. Sus otros logros incluyen ganar el premio al Mejor Jugador de Tres del Año otorgado por la revista Latin New York (1997-1999) y la participación en la toma de posesión del presidente Jimmy Carter en 1977. También aparece en cinco álbumes de artistas ganadores de premios Grammy: Gloria Estefan, Tito Puente y Eddie Palmieri. Es el líder y tresista de Del Caribe Latin Jazz All Stars, que cuenta con Johnny ‘Dandy’ Rodríguez, Bobby Allende, Rubén Rodríguez, Orestes Vilató, Ricardo Pons y Pete Nater. Nelson, junto a esta legendaria banda, lanzaron Gracias Dizzy en 2021, el cual es un tributo a Dizzy Gillespie.

En detalle:

Qué: Concierto de mambo y latin jazz (The Mambo Legends, Lucrecia y Nelson González líder de Caribe Latin Jazz All Stars).

Dónde: Lehman Center 250 Bedford Park Boulevard West, El Bronx, NY 10468

Cuándo: Sábado 16 de septiembre 7:30 p.m.

Informes: lehmancenter.org o llamando a los teléfonos 718-960-8833; para español: 718-960-8835