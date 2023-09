VIDEO: Joven migrante muere arrollada por policía en Seattle; otro agente se ríe de la tragedia y alega que su vida valía $11,000

La Oficina de Responsabilidad Policial de la ciudad de Seattle en Washington investiga las expresiones sacadas de la cámara corporal de un agente en el que este, aparentemente, se burla de la muerte de una joven migrante que fue atropellada por otro policía.

Daniel Auderer, vicepresidente del Sindicato de Agentes de Policía de Seattle, respondió el 23 de enero pasado a la escena en la que Kevin Dave, atropelló y mató a Jaahnavi Kandula, de 23 años.

La mujer, de origen indio, fue impactada en un cruce peatonal cuando Dave conducía a 74 mph (119 kmh). El agente respondía a una llamada por sobredosis cuando atropelló a la víctima. A Auderer, experto en reconocimiento de drogas, se le encomendó evaluar si el oficial conducía bajo los efectos de alguna sustancia en ese momento, según el reporte del periódico The Seattle Times que cita Associated Press.

Mientras Auderer llamaba al presidente del gremio, Mike Solan, para reportar lo sucedido, dejó su cámara corporal encendida. En la grabación revelada el lunes por el referido departamento de policía, Auderer se ríe y sugiere que la vida de Kandula tenía “valor limitado” y que la ciudad debería “simplemente emitir un cheque”. Además, en un punto se ríe a carcajadas.

“$11,000 dólares. De todas maneras tenía 26 (años)”, añadió Auderer, al hacer mención erróneamente de la edad de la mujer. “Ella tenía valor limitado”. La grabación no incluye respuesta por parte de Solan.

En una declaración escrita que Auderer suministró a la Oficina de Responsabilidad Policial divulgada por Jason Rantz, locutor conservador de la estación de radio KTTH-AM, este alega que Solan lamentó la muerte y que sus comentarios supuestamente intentaban imitar la forma en que los abogados de la ciudad podrían minimizar la responsabilidad de los policías.

“El comentario tenía la intención de burlarse de los abogados”, habría escrito Auderer, según el informe de KTTH. “Me reí de la ridiculez de cómo se litigan estos incidentes y cómo los imaginé como dos partes que negocian sobre una tragedia”.

Auderer, sin embargo, reconoció que quien escuchara podría creer con razón que estaba siendo insensible a la pérdida de una vida humana. Sin embargo, el agente insistió en que el comentario no fue hecho con malicia o con un corazón duro.

Dado que el caso fue presentado como clasificado ante la Oficina de Responsabilidad Policia, otros medios no han podido verificar el argumento de Auderer.

En un comunicado, el Departamento aseguró que el video fue identificado por un oficial que, preocupado por la naturaleza de las declaraciones, llevó su inquietud a supervisores.

Kandula se graduaría en diciembre de una maestría en sistemas de información en el campus de Seattle de Northeastern University. Tras su muerte, su tío, Ashok Mandula, residente en Houston, Texas, envió el cuerpo a su madre en India.

“La familia no tiene nada que decir”, declaró Mandula a The Seattle Times. “Excepto que me pregunto si las hijas o nietas de estos hombres tienen valor. Una vida es una vida”, agregó el pariente.

La fiscalía del condado de King evalúa el caso a nivel criminal para determinar si procede alguna acusación.