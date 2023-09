Henry Martín lanza advertencia a los equipos de la Liga MX sobre el Club América: “Tenemos un plantel para pasar por encima a cualquiera”

Las Águilas del Club América están haciendo todo lo posible para clasificar a la Liguilla del torneo Apertura 2023 de la Liga MX bajo las órdenes del director técnico brasileño André Jardine y esto se ha visto reflejado en el buen desempeño del equipo a lo largo del campeonato y en el compromiso de cada uno de los miembros de su plantilla.

Una muestra de esto es el delantero Henry Martín, quien aseguró durante una entrevista ofrecida para TUDN que el conjunto azulcrema tiene todo lo necesario para poder superar a los equipos de la Liga MX gracias a las incorporaciones que realizaron durante el mercado de fichajes de verano; destacó que todos los elementos del equipo tienen el firme objetivo de coronarse campeones del torneo.

“La realidad es que si tenemos un plantel que tenemos para pasar por encima a cualquiera pero hay que convertirlo en la cancha por nombre si tú lo ves dices ‘madres’ sea quien sea que ponga tiene que jugar y rendir y golear al equipo rival pero los equipos rivales son muy buenos”, destacó en sus declaraciones.

Durante la entrevista Henry Martín también habló sobre la unión que ha forjado con el delantero colombiano Julián Quiñones, quien llegó como el principal refuerzo del equipo para consolidar las oportunidades de gol; destacó que han logrado poco a poco llegar a un excelente estilo de juego con la antigua figura de los Rojinegros del Atlas a pesar de haber iniciado tarde por su lesión.

“La asociación que debe haber entre nosotros está construyendo a eso voy con paciencia no hemos podido estar todos juntos en entrenamientos, el dia a dia, concentraciones que es donde se forman los equipos en los viajes el dia a dia y no hemos podido estar yo he estado fuera prácticamente todo el torneo no he jugado un solo partido de la liga no me puedo asociar del todo con Julián porque solo lo he visto pero con él solo jugué el del 4-0″, enfatizó.

“Si me siento muy bien cero sensaciones y cero molestias, igual el equipo descansó y me incorporo apenas, me siento muy bien, va a depender mucho de cómo vaya evolucionando en estos días y la decisión del técnico, tampoco hay que hacer locuras pero nosotros estamos a disponibilidad de lo que decida el técnico”, destacó.

Sigue leyendo:

–César Huerta asegura que su participación con la selección mexicana cambió su esquema de juego: “No regreso a Pumas igual”

–“Está listo para pelear contra quien sea”: Eddy Reynoso hace alarde de la condición física de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

–Clara Chía sorprende a Gerard Piqué tras conseguir algo que Shakira nunca logró en sus años como pareja