Las ciudades de EE.UU. más afectadas por la inflación

La inflación en Estados Unidos ha ido cediendo con respecto a los niveles del año previo, sin embargo, sigue afectando el poder adquisitivo de los consumidores.

“La tasa de inflación de Estados Unidos alcanzó el año pasado un máximo de 40 años, pero desde entonces se ha desacelerado significativamente debido a factores como los aumentos de tasas de la Reserva Federal”, dice el reporte de WalletHub. “Sin embargo, la tasa de inflación interanual seguía siendo del 3.7% en agosto de 2023.

La inflación relativamente alta está impulsada por una variedad de factores, como la guerra en Ucrania y la escasez de mano de obra, y el gobierno puede continuar subiendo las tasas de interés con la esperanza de controlar aún más la inflación.

Para determinar cómo la inflación está afectando a las personas en diferentes ciudades, WalletHub comparó 23 MSA (áreas estadísticas metropolitanas) principales en dos métricas clave que involucran el índice de precios al consumidor, que mide la inflación.

El sitio comparó el Índice de Precios al Consumidor del último mes para el cual los datos de BLS están disponibles con dos meses antes y un año antes para obtener una instantánea de cómo ha cambiado la inflación a corto y largo plazo.

Luego determinó el promedio ponderado de cada MSA en todas las métricas y utilizó las puntuaciones resultantes para ordenar la muestra.

Ciudades con los mayores problemas de inflación:

MSA: (1) Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL

Puntaje total: 96.43

Cambio en el IPC (último mes vs 2 meses anteriores): 1.20%

Cambio en el IPC (último mes vs hace 1 año): 7.80%

MSA: (2) Denver-Aurora-Lakewood, CO

Puntaje total: 77.21

Cambio en el IPC (último mes vs 2 meses anteriores): 1.30%

Cambio en el IPC (último mes vs hace 1 año): 4.70%

MSA: (3) Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA

Puntaje total: 67.86

Cambio en el IPC (último mes vs 2 meses anteriores): 1.10%

Cambio en el IPC (último mes vs hace 1 año): 4.40%

MSA: (4) Seattle-Tacoma-Bellevue, Washington

Puntaje total: 64.50

Cambio en el IPC (último mes vs 2 meses anteriores): 0.80%

Cambio en el IPC (último mes vs hace 1 año): 5.40%

MSA: (5) Detroit-Warren-Dearborn, Michigan

Puntaje total: 61.03

Cambio en el IPC (último mes vs 2 meses anteriores): 0.60%

Cambio en el IPC (último mes vs hace 1 año): 5.90%

En contraparte:

MSA: (19) San Francisco-Oakland-Hayward, CA

Puntaje total: 21.22

Cambio en el IPC (último mes vs 2 meses anteriores): 0.00%

Cambio en el IPC (último mes vs hace 1 año): 3.40%

MSA: (20) Minneapolis-St.Paul-Bloomington, MN-WI

Puntaje total: 17.86

Cambio en el IPC (último mes vs 2 meses anteriores): 0.40%

Cambio en el IPC (último mes vs hace 1 año): 1.00%

MSA: (21) Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI

Puntaje total: 16.70

Cambio en el IPC (último mes vs 2 meses anteriores): 0.10%

Cambio en el IPC (último mes vs hace 1 año): 2.30%

MSA: (22) Boston-Cambridge-Newton, MA-NH

Puntaje total: 13.24

Cambio en el IPC (último mes vs 2 meses anteriores): -0.10%

Cambio en el IPC (último mes vs hace 1 año): 2.80%

MSA: (23) Washington-Arlington-Alejandría, DC-VA-MD-WV

Puntaje total: 5.88

Cambio en el IPC (último mes vs 2 meses anteriores): -0.10%

Cambio en el IPC (último mes vs hace 1 año): 1.80%

Para consultar la tabla completa y detalles sobre la metodología, ingresa aquí.

