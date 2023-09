“Estuvo llorando por 3 o 4 horas, no fuimos capaces de pararlo”: Ancelotti ironizó sobre la ausencia de Vini al premio The Best

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid fue consultado en la rueda de prensa previa a la visita liguera de la Real Sociedad al Santiago Bernabéu, quiso restar importancia a la ausencia de Vinícius Jr. de la lista preliminar de candidatos al premio The Best de la FIFA.

Ancelotti tiró de ironía para desvelar cómo se encontraba anímicamente el extremo brasileño, lesionado desde hace medio mes.

El DT italiano bromeó: “El otro día lo vi llorando en el vestuario y le dije ‘¿qué te ha pasado?’. ‘No me pusieron en la lista’, y le dije ‘lo entiendo perfectamente’… Estaba muy triste, ha llorado tres o cuatro horas, no hemos sido capaces de pararle”.

😆 "VINI HA LLORADO TRES O CUATRO HORAS EN EL VESTUARIO". Ancelotti, irónico al ser consultado sobre la ausencia de Vinicius Jr. en los nominados de The Best. pic.twitter.com/WInxDK2KpZ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2023

Ancelotti tampoco forma parte de la terna de entrenadores elegidos para su premio particular a pesar de haber ganado tres títulos la pasada campaña.

Contento por la actualidad de Bellingham

‘Carletto’ también tuvo buenas palabras para la sensación madridista del arranque de campaña, Jude Bellingham: “Debe ser evaluado en este momento por lo que hace en el campo. Lo está haciendo bien. Puede ser que no fuera muy conocido porque jugaba en la liga alemana y no tenía el papel que tiene ahora; ahora juega en una liga importante, en un club importante, y lo está haciendo muy bien. No me sorprende, es un jugador que está muy concentrado, es muy serio y muy profesional, no es un jugador que pueda perder la cabeza si alguien habla bien de él”.

“Hemos notado que en los partidos que jugaba con el Dortmund tenía la habilidad de llegar a tiempo al área rival y ser peligroso. Lo hablamos en la pretemporada, se encuentra bien ahí y es un jugador que tiene mucha continuidad y un físico importante. ¿A cuántos goles puede llegar? No lo sé. Tiene que seguir con esta continuidad porque nos ayuda mucho en el juego de ataque”, resaltó.

Y cerró: “Habitualmente, el jugador bueno, importante y con personalidad, sufre menos que los otros. El jugador que tiene personalidad, más que calidad, te permite que una camiseta tan importante como la del Real Madrid no te pese”.

Seguir leyendo:

Messi, Haaland y Mbappé contendrán por The Best 2023; Jenni Hermoso y Linda Caicedo lo harán en la rama femenil: Conoce a todos los nominados

PSG quiere vengarse del Real Madrid por el ‘Caso Mbappé’ y buscará quitarle alguna de sus estrellas

Brasil escogió al reemplazo de Vinícius Júnior en la convocatoria para las eliminatorias del Mundial: llamó a Raphinha