Francisca subió un video y le vuelven a pedir que se “arregle” la boca, ¿qué le pasó a la conductora?

La presentadora de televisión Francisca de manera constante comparte contenido en la red social de la camarita, plataforma que aprovecha porque supera los cuatro millones de seguidores. Sin embargo, no todo suele ser bueno para ella porque en diversas circunstancias termina recibiendo comentarios negativos por parte de aquellos que la tienen en la aplicación.

“Mi gente linda, con @vimenca y WU simplificas la vida de tu familia y brindas seguridad a la hora de recibir sus remesas. Cuando le envíes su cariñito, hazlo con las remesas a domicilio, fácil, rápido y seguro. Sorpréndelos, ese dinerito llegará de sorpresa y directo a su puerta”, fue el mensaje que acompañó la más reciente publicación, donde la criticaron.

Para sus seguidores y la audiencia de ‘Despierta América’ no es un secreto que ella tiene algo un poco diferente al resto de sus compañeros, aunque eso ha hecho creer a sus seguidores que les da la oportunidad de decir cosas que a veces hagan sentir mal, pues le mencionaron: “Oye, ya es hora de que te arregle la boca”.

¿Por qué la boca de Francisca luce distinta al resto?

A finales del año 2022, la dominicana explicó en el matutino de Univision lo que le generó que su boca quedara en esa posición y es que ella vendía ollas, y no saber qué iba a suceder con su futuro le creo ansiedad. Por ello, relató el momento donde quedó así para el resto de su vida.

“Un día me levanté con el corazón a todo lo que daba y de repente sentí como que un lado de mi cara se durmió y yo recuerdo que empecé a hacerme así (se tocaba el rostro) a mirarme en el espejo y el corazón no podía pararlo. Logré como decirme ‘Fran respira’, porque sentí como que me iba a dar un ataque al corazón, como que me iba a morir. Respiré y se me pasó”, añadió en ‘Despierta América’.

“Al día siguiente yo tenía la boca como un poquito torcida y después me empecé a sentir bien y ya no le di como más mente a eso, me olvidé hasta ahora que estoy hablándolo con ustedes”, dijo.

Sin embargo, no es la primera vez que le hacen un comentario de ese tipo a través de Instagram: “¿No te puedes hacer nada en la boca que no se te vea chueca?”, aunque su respuesta terminó sorprendiendo a sus seguidores: “Pues la verdad que no, ni me interesa, más o menos es como mi marca. A mí me encanta tener mi boca chueca, me fascina, me hace diferente“.

