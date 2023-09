Ya le puso fecha a su retiro: El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez quiere pelear en el Estadio Azteca antes de terminar su carrera

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez tuvo una sentida entrevista con el exfutbolista Hugo Sánchez, donde reveló algunos deseos que aún le quedan por cumplir en su carrera y su inevitable retirada de los cuadriláteros en un no tan corto tiempo.

En el programa de entrevistas “Hugo Sánchez Presenta”, “Canelo” le reveló al Pentapichichi que planea continuar peleando al menos otros cuatro años.

“De los 28-29 años, a esta edad es donde mejor me he sentido. Siempre he dicho que a los 37 años es buena edad para disfrutar lo que he hecho con mi familia, de otras cosas en mi carrera y eso digo; pero dije que debutaría a los 18 y lo hice a los 15″, dijo Álvarez al también legendario exfutbolista mexicano.

Por otro lado, “Canelo” también tiene un ambicioso plan pendiente. Antes de colgar los guantes, el boxeador de 33 años dijo que quiere organizar una pelea en mítico Estadio Azteca de Ciudad de México.

“Sí me llama la atención pelear en el Estadio Azteca. Me encantaría tener una pelea antes de retirarme en el Azteca”, comentó Álvarez.

Álvarez se refirió a los mejores momentos de su carrera en los cuadriláteros: “Es difícil elegir un momento, pero hubo un antes y después de la pelea con Miguel Ángel Coto. El momento más difícil, cuando pierdes. He perdido dos veces en mi vida y son momentos difíciles porque no te preparas para perder. Así como uno festeja, hay que aceptar cuando pierdes”, explicó Canelo.

Álvarez se mantiene en preparativos para pelear frente a Jermell Charlo el próximo 30 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, por el título indiscutido supermediano.

Seguir leyendo:

–OMB le da un fuerte golpe a Jermell Charlo: Perderá su título de campeón cuando enfrente al ‘Canelo’ Álvarez

–“Nadie te prepara para perder”, Canelo Álvarez señala sus dos únicas derrotas como los momentos más difíciles de su carrera

–La gimnasta Simone Biles se mantiene en preparativos para participar en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023