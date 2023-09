Crece llamado a prepararse ante emergencias pero víctimas de desastres en NYC piden mayor supervisión

La noche del 1 de septiembre del 2021 sigue rondando como un fantasma la cabeza de Aylin Bendoyro. La madre peruana fue una de las miles de víctimas que perdió todo, con la feroz tormenta que trajo a Nueva York el paso del Huracán Ida, cuando pudo ahogarse con su hijo en el sótano de la calle 88 con avenida 25 en Elmhurst, en Queens, el condado más afectado con el torrencial aguacero. Un total de 13 personas, uno de ellos un bebé, murieron bajo el agua en sus apartamentos en la ciudad, y 16 se contabilizaron en todo el estado.

Y dos años después del desastre que causó Ida, aunque la damnificada de la tormenta, que la dejó literalmente sin hogar propio por más de 17 meses, está rehaciendo su vida en un inmueble donde fue reubicada por la Ciudad, asegura que todavía siente que Nueva York no ha aprendido lo suficiente y teme que si la Madre Naturaleza vuelve a hacer de las suyas, la Gran Manzana no esté preparada para evitar nuevas tragedias y hacerle frente a emergencias a gran escala.

“El miedo está siempre, especialmente porque he visto con mis propios ojos como en partes de la ciudad que quedaron bajo el agua como en mi antigua casa, las cosas no han mejorado. Hace unas semanas hubo una lluvia terrible, que no era huracán, y el agua inundó las calles en Queens. Mi sobrina, que todavía vive en el sótano, estaba muy nerviosa y yo también”, aseguró la migrante, quien pidió a las autoridades que además de promover planes de acción y preparación, adelante obras de infraestructura y prevención.

“No estamos preparados. Esa es la cruda realidad. La Ciudad tiene que ampliar el sistema de alcantarillas, no solo limpiarlo. También necesita ir a los sótanos donde vive gente para asegurarse de que no hay riesgos. A una vecina se le inundó todo el sótano y de eso nadie habla”, agregó la madre de familia. “El clima está teniendo muchos cambios y necesitan hacer más labores de mantenimiento y de supervisión”.

Juan Martínez, quien vive en un sótano de Long Island City expresa un sentir similar y confiesa que nunca ha escuchado sobre ningún plan de preparación relacionado con emergencias.

“La idea de otro huracán espanta. La vez pasada se nos inundó todo, pero no nos fue tan mal como a otros que incluso perdieron la vida, pero si vuelva a pasar algo así o algo peor, yo la verdad lo único que podría hacer es salir corriendo, y creo que esa no es una preparación real”, comentó el joven latino.

“Nadie de la Ciudad ha venido nunca a revisar el sótano y hace unos días cuando llovíó recio, alcanzó a entrar agua. Estamos en riesgo todo el tiempo y más que poner cosas en redes sociales sería bueno que lanzaran un plan donde nos dijeran a donde ir, o que lanzaran una alarma previa, algo, pues con el aire contaminado vinieron a hablar del tema ya tarde”, aseveró el hispano.

A pesar de las quejas y preocupaciones de neoyorquinos tras el recuerdo de Ida y ante eventuales huracanes, cambios de temperaturas, calidad del aire, lluvias intensas y los efectos del cambio climático, las autoridades no solo insisten en que están mejorando su preparación ante eventuales emergencias sino que están comprometidas en educar a las comunidades para que sepan cómo actuar y cómo prevenir tragedias.

Parte de esas labores están siendo adelantadas por la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad, que tiene una serie de actividades este mes en el que la ciudadanía puede vincularse en los diferentes eventos temáticos de preparación que han planificado. La meta es que durante el llamado Mes Nacional de la Preparación, se logre equipar a los neoyorquinos con herramientas necesarias para preparar a sus familias, mascotas, empresas y comunidades para poder reaccionar ante cualquier emergencia, con la campaña “Tome el control en 1, 2, 3”.

“Es increíblemente emocionante iniciar el Mes Nacional de la Preparación, un momento en el que el Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York destacará una variedad de iniciativas destinadas a preparar a los neoyorquinos para cualquier tipo de emergencia”, aseguró el Comisionado de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, Zach Iscol. “A lo largo de septiembre, organizaremos eventos, compartiremos recursos invaluables y nos asociaremos con varias organizaciones para ofrecer información crítica al público”.

A través de talleres, grupos de expertos en gestión de emergencias especializados en preparación y respuesta ante desastres, ofrecerán consejos y recomendaciones, con programas como NYC CERT y Ready NY.

“Estas iniciativas tienen como objetivo proporcionar recursos, capacitación e información valiosos a los neoyorquinos, amplificando nuestra preparación colectiva para cualquier desafío que se presente”, advirtió la Ciudad.

Desde la Administración estatal, también han declarado su compromiso en la lucha contra emergencias, y al mencionar la expansión del programa de capacitación de preparación ante emergencias de personas y comunidades, advirtieron que este 2023 están centrando sus esfuerzos en los adultos mayores.

La División Estatal de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, la Guardia Nacional de Nueva York y la Oficina para las Personas Mayores, estarán ofreciendo programas de capacitación de preparación durante todo septiembre.

“Cuando se trata de estar preparado para una emergencia, el estado de Nueva York lo respalda, este Mes Nacional de Preparación y todos los meses”, dijo la gobernadora Hochul. “Si usted es un adulto mayor o si cuida a adultos mayores, la planificación de preparación para emergencias es especialmente importante y aliento a todos los neoyorquinos a que asistan a una próxima capacitación del Cuerpo de Preparación Ciudadana cerca de usted”.

Aylin Bendoyro perdió todo con el huracan Ida

Y en su afán de estar mejor preparados ante eventualidades, el Estado pide a los neoyorquinos no solo que asistan a cursos de preparación, sino también a inscribirse en NY-Alert, el sistema gratuito de alerta de emergencia de Nueva York.

La Gobernación advirtió también que entidades como la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, llevan a cabo evaluaciones durante todo el año de los recursos almacenados que podrían desplegarse antes, durante y después de una tormenta tropical, incluidos generadores, torres de iluminación, bombas de agua, sacos de arena, catres, mantas y agua, al tiempo que coordina la respuesta de la agencia estatal con equipos previos a la preparación, personal y otros recursos que también pueden trasladarse durante el transcurso de un evento de tormenta tropical.

La Oficina de Prevención y Control de Incendios (OFPC) apoya la respuesta a tormentas tropicales e inundaciones en caso de huracán, la Unidad de Recuperación por Desastre trabaja sobre el terreno para evaluar daños después de una tormenta con el fin de maximizar la asistencia federal por desastre para las comunidades afectadas, la Guardia Nacional de Nueva York ofrece capacitación sobre todos los peligros a los neoyorquinos, alentando a los residentes a crear planes de emergencia. El Cuerpo de Preparación Ciudadana (CPC) del estado de Nueva York organiza sesiones para el público con información sobre cómo construir un kit de emergencia y ofrece kits de ejemplo para desastres, un programa disponible en línea en 13 idiomas, en el que han participado más de 365,000 neoyorquinos.

Jackie Bray, comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York, recalcó el llamado a la planificación y pidió a todos los neoyorquinos que dediquen unas horas de su tiempo para prepararse, a fin de poder responder mejor ante eventualidades.

“Cuando ocurre un desastre, es importante que todos los neoyorquinos tengan un plan. Hagan que este mes sea una prioridad desarrollar el plan de emergencia de su familia y recuerden tomar medidas adicionales para garantizar que sus hijos, familiares mayores y mascotas estén preparados para cualquier tipo de emergencia que requiera una evacuación”, mencionó la funcionaria.

El director de la Oficina para las personas mayores del Estado de Nueva York, Greg Olsen, hizo especial hincapié en que las personas de la tercera edad se preparen y se documenten sobre maneras de actuar ante emergencias, a fin de que puedan estar más protegidos.

“Las capacitaciones serán fundamentales porque los adultos mayores enfrentan mayores riesgos durante los desastres, especialmente si están socialmente aislados, tienen bajos ingresos o tienen una discapacidad”, comentó Olsen. “La seguridad de los neoyorquinos sigue siendo una prioridad absoluta y el trabajo crucial que el Cuerpo de Preparación Ciudadana está realizando en todo el estado es un excelente ejemplo”.

Cómo prepararse ante emergencias