¿Peligra el MVP? Ronald Acuña Jr. permanece fuera del line up de Atlanta por segundo día consecutivo

El estelar jardinero de Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., permaneció fuera del line up de su equipo este domingo por segundo día consecutivo en lo que fue el tercer encuentro de la serie que terminó 16-2 con una nueva paliza de Miami Marlins.

Acuña Jr. había salido del compromiso del día viernes, el primero de la jornada donde también perdió Atlanta 9-6, luego de conectar un débil abrazo por tercera base.

La medida fue tomada por precaución por una rigidez en el músculo de la pantorrilla derecha. Sin embargo el sábado, dónde nuevamente cayó Atlanta, el venezolano no fue alineado y tomó descanso.

Ya para este domingo se mantuvo fuera del roster aunque según reportes, es llevado día a día para evitar que la lesión se convierta en un problema a futuro.

Algunos periodistas especializados han revelado que Acuña Jr. se siente mucho mejor del dolor, pero que el cuerpo médico de Braves prefiere no arriesgarlo por las condiciones de la grama sintética del LoanDepot Park de Miami.

Se espera que antes del inicio de la serie ante Philadelphia Phillies en el Trust Park de Atlanta sea reevaluado a fin de determinar si merece más descanso o si podrá continuar en acción.

La ausencia de Ronald Acuña Jr. llega en plena competencia que mantiene con el jardinero de Los Ángeles Dodgers, Mookie Betts, por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Todo gracias a los números que ha acumulado en toda la temporada, promediando .337 de average, con 201 hits, 37 jonrones, 66 bases robadas y un OPS de 1.004.

Casualidad o no, desde que Acuña Jr. no se encuentra en el line up de Atlanta Braves, estos han perdido sus tres encuentros, resumen de la serie ante Marlins.

