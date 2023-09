Ben Affleck fue visto muy cariñoso con su ex Jennifer Garner, ¿qué pasó con JLo?

El actor Ben Affleck producto del amor que algún día existió con Jennifer Garner, llegaron a tener tres hijos, y como bien se conoce, el también productor de cine y ella se separaron en el año 2015, aunque no fue hasta el 2018 cuando lo hicieron de manera legal, debido a que estaban casados.

El intérprete del personaje de Batman volvió a creer en el amor y fue en julio de 2022 cuando dio el “sí acepto” junto a Jennifer López, debido a que fue un vínculo amoroso que inició hace más de dos décadas, pero por diversos motivos no lograron seguir en aquel entonces, pero este fin de semana una foto de Ben y Garner se ha viralizado en las diversas redes sociales.

Los exesposos se vieron pasando un tierno momento dentro de un vehículo y muchos se han preguntado dónde estaría la esposa del estadounidense, pues se vio que estaba disfrutando la situación junto a la madre de sus hijos mientras compartían con uno de ellos. Sin embargo, desde siempre han dejado claro que sostienen una relación sana y amigable por el bienestar de los pequeños que tienen.

¿Qué pasó entre Ben Affleck y Jennifer Garner?

“(Mi matrimonio) es uno de los motivos por los que empecé a beber, porque estaba atrapado. Pensaba ‘No puedo dejar a mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?’. Y lo que hacía era beberme una botella de whiskey y dormirme en el sofá, lo que resultó que no era la solución”, detalló a una entrevista ofrecida a Howard Stern.

El actor y productor de cine destacó que en medio de la situación lograron llegar al divorcio sin mayores inconvenientes: “Lo hicimos lo mejor que pudimos. ¿Tuvimos momentos de tensión? ¿Desacuerdos sobre la custodia? ¿Algunas cosas fueron difíciles para nosotros? ¿Nos enfadamos? Sí. Pero sobre todo había respeto”.

El actor Ben Affleck junto a Jennifer Garner en el año 2008. / Foto: Aude GUERRUCCI/AFP vía Getty Images.

Tanto Jennifer como Ben han expresado que cada uno sabe desarrollar un buen papel para sus hijos, pero no los dejó seguir juntos porque no se estaba convirtiendo en una relación sana para ninguno de los integrantes de la familia: “Era alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debería seguir casado. Al final lo intentamos y lo intentamos porque teníamos hijos. Los dos sentíamos que este no era el modelo de matrimonio que queríamos que nuestros hijos vieran”.

Sigue leyendo:

· Paparazzi capta a Jennifer Garner realizando su rutina de ejercicios con un par de leggings, al estilo de Jennifer López

· Jennifer López y Ben Affleck celebran su primer aniversario de casados con fotos inéditas

· Violet, hija Ben Affleck, sorprende por el parecido que tiene con su madre Jennifer Garner