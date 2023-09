Fanático de New England Patriots murió a pocos minutos de concretarse la derrota frente a Miami Dolphins

Un aficionado que había asistido este domingo al Gillette Stadium en Massachussets para apreciar el partido entre New England Patriots vs. Miami Dolphins murió en circunstancias aún no especificadas por los cuerpos médicos y policiales.

Según reportes de medios locales el fanático de 53 años, del cual no se ha dado a conocer el nombre de manera pública, falleció cerca de las 11:00 pm hora local en la sección 300 del recinto, apenas minutos antes que se certificara la derrota de los Pats 24-17 con el equipo de Florida.

El cuerpo médico que llegó a socorrer a la víctima comentó que todo se trató de un “evento médico” pero cuando fue trasladado a un hospital cercano para su evaluación fue declarado muerto al llegar al sitio.

Hasta el momento no se han presentado cargos o denuncias por el fallecimiento del aficionado aunque las autoridades ya investigan el suceso para determinar las causas del deceso.

De manera llamativa otro suceso similar ocurrió también en la jornada previa del New England vs. Miami, con uno de los presentes sufriendo un paro cardíaco y requiriendo la atención de los servicios médicos.

Por fortuna la asistencia llegó rápido y luego del procedimiento de reanimación cardiopulmonar pudo volver a la vida, aunque hasta la fecha se desconoce su estado de salud al ser trasladado al centro asistencial.

La noticia de los dos aficionados afectados llega apenas nueve meses después que el jugador de Buffalo Bills, Damar Hamlin, sufriera un paro cardíaco que obligó también a una reanimación en pleno terreno de juego.

Meses después Hamlin regresó a la acción y aunque no ha debutado esta temporada 2023-2024 se encuentra en la nómina de su equipo.

