Carolina Sandoval aparece en programa de televisión en España y se sube el vestido para mostrar su faja

La presentadora Carolina Sandoval revoluciona nuevamente en las redes sociales tras haber hecho su reaparición en la televisión hace pocos días en ‘Siéntese quien pueda’ en Univision.

Ahora la venezolana, conocida como ‘La venenosa’, aterriza en España, más específicamente en Madrid, para aparecer en el programa ‘Cuentos Chinos’ que se transmite en horario estelar a través de Telecinco.

Sandoval llega al programa bajo la condición de ‘cuentista’, así lo explica el conductor español Jorge Javier Vázquez al darle la bienvenida al show.

“Tenemos nueva cuentista, hemos tirado la casa por la ventana para contratar a una megaestrella que viene directamente desde Miami. Presentadora, actriz, locutora, le encanta el corazón, es la reina de las fajas y el azote de Laura Bozzo, concursante de Gran hermano. Carolina Sandoval ‘La Venenosa'”, dijo el hombre de acuerdo a lo reseñado por ‘People en español’.

En su llegada al programa Carolina Sandoval ya protagoniza un momento particular tras haber hecho su ingreso al set la venezolana quiso presumir la faja que llevaba debajo del vestido largo en color negro.

“Yo soy más seria de esto, no se lo pueden decir a nadie… Me dicen la reina de las fajas”, dijo Sandoval tras levantarse el vestido y presumir la faja que moldea su cuerpo.

En las redes sociales se registraron muchos comentarios sobre esta situación que supone una nueva etapa de Carolina Sandoval en el mundo de la televisión.

“Esa personalidad nadie te la quita! Llegaron las fajas a Europa”, “Al que no le gusta que no mire, lo bueno de ser tú es que eres ÚNICA”, “Estoy seguro si aceptaste estar en este show es porque estabas segura de que era eso solo un show”, “Mi reina en España… A la conquista del viejo mundo”, “Me ha hecho hasta ilusión verte en la televisión de mi país. Has estado muy tú”, “De verdad que eres única y es lo que las envidiosas no soportan” y “Sandoval siendo Sandoval” son algunos de los mensajes que recibe la venezolana.

