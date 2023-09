Rihanna y A$AP Rocky posan por primera vez con su segundo hijo

Aunque Rihanna siempre trata de mantener su vida muy privada, en esta ocasión la cantante se animó a posar en compañía de su esposo y su primer hijo para presentarle al mundo a su varón Riot, quien apenas nació hace dos meses.

De acuerdo con Variety, la intérprete de “Love on the Brain” decidió mostrar a su retoño ya que es común que los paparazzi proporcionen fotos de los bebés antes de que los padres lo decidan.

En la serie de imágenes, Rihanna, A$AP Rocky, su hijo mayor RZA y Riot, aparecen posando afuera de una casa con prendas de la nueva colección Puma X Fenty, en la que ha trabajado la cantante en los últimos meses.

Tras el nacimiento de su primer hijo RZA, Rihanna decidió posar en familia para la portada de la revista Vogue, a inicios de este 2023 causando furor alrededor del mundo.

El show de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl se convirtió en el más visto de todos los tiempos, superando a Katy Perry. En ese espectáculo fue donde la intérprete de “Love the Way You Lie” dio a conocer ante la mirada de millones de espectadores que esperaba a su segundo hijo al mostrar su vientre abultado.

