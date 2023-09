Niño de Texas de 6 años fue atacado con un bate de béisbol por un vecino, hombre es arrestado

Un menor de 6 años de Texas fue encontrado inconsciente en una cama en el hospital, una semana después de que un vecino entrara a su casa y lo atacara con un bate de béisbol, informaron las autoridades.

El niño sufrió numerosas fracturas en el cráneo luego de que su vecino, identificado como Daniel Logan, le diera una paliza con un bate de béisbol en la habitación de Jeremy, de acuerdo con la declaración jurada de la detención. También decía que las lesiones causaron que el cerebro del infante se inflamara.

El padre del menor manifestó que no podía comentar si su familia conocía o no a Logan porque es una investigación abierta. Agregó que no quería que se hiciera uso de su apellido ni el de su hijo. Sin embargo, Fox 7 Austin, reveló el nombre del niño como Jeremy Tang Díaz.

Se creó un perfil en el sitio de GoFundMe para costear las facturas médicas del niño.

Asimismo, el sospechoso golpeó a su propia madre Cynthia Logan, de 65 años, en la cara con el bate de béisbol luego de atacar al menor, de acuerdo con la declaración. Sus lesiones incluyen un diente roto, laceración facial y edema periorbitario del ojo izquierdo.

Se le acusa de lesiones a un niño y agresión agravada con un arma mortal, los dos son delitos graves de primer grado punibles con hasta 99 años de cárcel.

Logan no tiene antecedentes penales previos en Texas, de acuerdo con los registros públicos.

El padre del infante expresó que su hijo era muy activo en jiu-jitsu, fútbol y pintura, informó USA Today.

“Hablaba chino con fluidez y estudiaba caracteres chinos, tocaba el piano y era un modelo a seguir, un héroe para su hermano menor”, dijo el padre. “El es asombroso.”

La esposa del sospechoso declaró a un detective que llegó por primera vez al sitio en Georgetown, Texas, que se despertó con mucho ruido en la madrugada del 11 de septiembre, dice la declaración jurada. Añadió que no pudo encontrar a su esposo y vio que la puerta trasera de su casa abierta.

Según el documento, Logan salió por la puerta trasera y vio un agujero en la cerca que ella y su esposa compartían con los padres del menor. La mujer indicó que después vio el vidrio de la puerta del patio.

La madre de Logan estaba llena de sangre desde la cara hasta la camisa, dice la declaración. Manifestó que la madre del perpetrador “gritó frenéticamente que Daniel estaba matando a todos los que estaban adentro”.

Posteriormente, la madre del sospechoso le dijo a su nuera que Logan la había golpeado en la cara con un bate de béisbol y le pidió que se comunicara con el 911, señalaron los funcionarios.

Un investigador entrevistó a la madre de Logan en un hospital donde estaba siendo tratada, dijo que vio a su hijo sosteniendo el bate y entrando en la casa del vecino por medio del vidrio roto de la puerta trasera, según la declaración jurada.

No dijo dónde estaba la madre del hombre cuando este irrumpió en la otra casa. Dijo que vio a Logan subir al segundo piso de la casa, por lo que lo siguió escaleras arriba.

Después de subir las escaleras, pudo ver al niño “desplomado en el suelo de una habitación de arriba”, informaron los oficiales. La mujer dijo que vio a su hijo bajar las escaleras con el bate, luego lo vio confrontar a un hombre que ella creía que el padre del menor, de acuerdo con la declaración jurada.

La madre de Logan le dijo al investigador que estaba siguiendo a su hijo por detrás y le rogó que se detuviera cuando él se volteó y la golpeó en la cara con el bate.

Las autoridades entrevistaron a la madre del infante, quien dijo que la despertaron unos fuertes golpes provenientes del piso de abajo. De acuerdo con el documento, vio a su marido protegerla a ella y a su familia de Logan.

