Presidente de LaLiga arremete contra la RFEF: “El ‘rubialismo’ seguirá hasta que esas personas se vayan”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, arremetió contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el caso de Luis Rubiales y dejando saber que la polémica no va a desaparecer solo con la renuncia del directivo, sino que se debe hace una limpieza y profunda.

Tebas dejó claro que este tema va más allá de lo futbolístico e indicó que se trata de preservar la dignidad de las mujeres y que el hecho de que las jugadoras se nieguen a ir a la selección es un llamado de atención sobre el hecho de que está pasando algo más allá de lo que se conoce hasta ahora.

“El ‘rubialismo’ sigue en la Federación. Hasta que esas personas no se vayan, no habrá cambio. No es un tema político de izquierdas y derechas. Es un tema de dignidad de la mujer”, expresó el presidente de LaLigaen la sesión vespertina de la World Football Summit.

“Recuerdo que a los dos o tres días de la final del Mundial, puse un tuit diciendo que llueve sobre mojado. Y luego puse otro con un iceberg. Hay que entender la parte de abajo del iceberg. Ellas no se creen nada ya. No son caprichosas. Si son capaces de no ir a la selección es que es muy fuerte lo que pasa ahí. Se quedaron 15 jugadoras sin ir a la Copa del Mundo, eso es muy fuerte”, agregó.

Dos jugadoras abandonaron la concentración de España por incumplimiento en las condiciones de la RFEF. Crédito: JOSE JORDAN | AFP / Getty Images

Por otra parte, Javier Tebas se refirió a la modernización del fútbol en cuanto al tema tecnológico se refiere, afirmando que “LaLiga es la competición más avanzada del mundo” e indicó que el acuerdo firmado con EA Sports “ha acelerado una estrategia, un cambio que era necesario”.

“Soy muy optimista en el futuro de la industria del fútbol. Tenemos nueva tecnología. Hace unos años, EA Sports buscaba que su juego se pareciera a la realidad. Ahora, lo que buscamos es que nuestra transmisiones se acerquen al juego, sin perder de vista que el mundo de los aficionados al fútbol hay que segmentarlo”.

“Hay gente a la que le gusta la fórmula tradicional, con todas las novedades tecnológicas que hemos introducido. Otros son nativos digitales, que quieren verlo de forma diferente, en ‘Movistar’, por ejemplo, con más perfil de ‘streamer’. El nivel de esa segunda pantalla está siendo increíble. Hay que tener muchos nichos”, puntualizó el mandatario.

