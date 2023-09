Tom Brady aviva rumores sobre un regreso a la NFL y no niega una posible llegada a los New York Jets

La lesión de Aaron Rodgers en el primer partido de la temporada complicó a los New York Jets. Y por otro lado hizo nacer rumores sobre el posible sustituto del veterano jugador como quarterback del equipo neyorquino.

Uno de los nombres que encabeza la lista de posibles reemplazantes de Rodgers en los Jets es Tom Brady. A pesar de que el jugador de 46 años se retiró a final de la pasada temporada, muchos medios y fanáticos no dejan de vincularlo como un posible “salvador” para los Jets y especulan con una salida de su retiro solo por un año para jugar en Nueva York.

Ante estos rumores a Brady se le preguntó muy directo sobre esta posibilidad el pasado lunes en el podcast “Vamos” de Jim Gray. Luego de ser encarado por el periodista, Brady se le notó nervioso y no negó la posibilidad, por lo que avivó los rumores al respecto.

Tom Brady /Getty Images

“Siguiente pregunta”, seguido de una sonrisa. Fue la respuesta de Tom Brady cuando Gray le preguntó directamente si considera la idea de volver a la NFL por un año para vestir el uniforme de los New York Jets y llenar el vacío que dejará Aaron Rodgers esta temporada por su grave lesión.

Por ahora Brady parece no querer cerrar la puerta de los Jets, por eso no ha respondido con un “no” tajante, como si lo haría en caso de no querer volver a jugar.

Brady además se encuentra en gran forma. Ya la temporada pasada con 45 años se le vio en un gran nivel. Llevando a los Tampa Bay Buccaneers a los playoffs.

Por otro lado, una complicación para que Brady pueda volver a jugar es que el exjugador es copropietario de Las Vegas Raiders y eso representaría un conflicto de intereses para él. Pero hasta que Brady no de un “no” definitivo la posibilidad estará latente.

Sigue leyendo:

· Tom Brady hace estallar las redes al demostrar que también tiene talento para la práctica del baloncesto [Video]

· “Voy a ser un orgulloso Patriot de por vida”: Tom Brady fue homenajeado por los New England Patriots

· Aaron Rodgers no descartaría volver esta temporada con los New York Jets: “Todo es posible”